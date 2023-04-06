Флагманский магазин Zara на Невском проспекте готовится к открытию — пока под старой вывеской

В «Доме Мертенса» на Невском проспекте, в котором с 2008 года работал флагманский магазин Zara, начались приготовления к открытию, заметил корреспондент «Фонтанки» 6 апреля.



В витрине появились одетые манекены, также можно было заметить наряжающих их сотрудников. Правда, детально рассмотреть коллекцию не получится — пока она скрыта за мутным стеклом. Но просматриваются силуэты нежно-розового мини-платья и брючного костюма, а также детских толстовок белого, красного и синего цветов. Вывеска пока не менялась — на фасаде и витрине все еще размещены буквы Zara.

