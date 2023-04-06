Флагманский магазин Zara на Невском проспекте готовится к открытию — пока под старой вывеской

В «Доме Мертенса» на Невском проспекте, в котором с 2008 года работал флагманский магазин Zara, начались приготовления к открытию, заметил корреспондент «Фонтанки» 6 апреля.
В витрине появились одетые манекены, также можно было заметить наряжающих их сотрудников. Правда, детально рассмотреть коллекцию не получится — пока она скрыта за мутным стеклом. Но просматриваются силуэты нежно-розового мини-платья и брючного костюма, а также детских толстовок белого, красного и синего цветов. Вывеска пока не менялась — на фасаде и витрине все еще размещены буквы Zara.
Ранее сообщалось, что сделка по продаже российских активов испанского ретейлера Inditex одобрена правительственной комиссией, торговые точки под новыми брендами должны заработать до конца весны. На сайте Maag, который должен занять место Zara, в Петербурге было указано шесть адресов, в том числе «Дом Мертенса». В городских ТЦ затруднились назвать дату открытия Maag, но в одном из них подтвердили, что точка также готовится к перезапуску, хотя новые коллекции пока не поступали.