    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, с-в

    773мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.5eur87.1

    Флагманский магазин Zara на Невском проспекте готовится к открытию — пока под старой вывеской

    2189
    3 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В «Доме Мертенса» на Невском проспекте, в котором с 2008 года работал флагманский магазин Zara, начались приготовления к открытию, заметил корреспондент «Фонтанки» 6 апреля.

    В витрине появились одетые манекены, также можно было заметить наряжающих их сотрудников. Правда, детально рассмотреть коллекцию не получится — пока она скрыта за мутным стеклом. Но просматриваются силуэты нежно-розового мини-платья и брючного костюма, а также детских толстовок белого, красного и синего цветов. Вывеска пока не менялась — на фасаде и витрине все еще размещены буквы Zara.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Ранее сообщалось, что сделка по продаже российских активов испанского ретейлера Inditex одобрена правительственной комиссией, торговые точки под новыми брендами должны заработать до конца весны. На сайте Maag, который должен занять место Zara, в Петербурге было указано шесть адресов, в том числе «Дом Мертенса». В городских ТЦ затруднились назвать дату открытия Maag, но в одном из них подтвердили, что точка также готовится к перезапуску, хотя новые коллекции пока не поступали.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость06 Апр 2023 в 13:37
    Это городская интернет газета, а не федеральная. Новость как раз по статусу.

    А не события в Китае - что там Макрон попросил у Китая, или как оштрафовали википедию.
    +0−1
    Польза санкций06 Апр 2023 в 13:26
    Уровень сверхдержавы - переживания по поводу открытия/закрытия рядового магазина.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close