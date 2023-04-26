Первые магазины аналогов Zara и Pull&Bear в Петербурге откроются уже завтра

Бывшие магазины испанского ретейлера Inditex начнут открываться в Петербурге 27 апреля под новыми брендами — Maag, Dub, Ecru, Vilet. Об этом «Фонтанке» сообщили несколько источников на рынке торговой недвижимости.
В частности, по информации «Фонтанки», начнет работать флагманский магазин Maag в Доме Мертенса на Невском проспекте. В ТРЦ «Галерея» откроются Maag, Dub и еще один бренд, в «Европолисе» — два бренда, вероятно, также Maag и Dub.
По словам собеседников «Фонтанки», ретейлер уведомил торговые центры, что с 27 апреля готов начинать торговлю по всей России. Однако просил не афишировать этот факт, ссылаясь на то, что запуск будет техническим: заработают не все точки, часть товара может не успеть доехать.
Новости, что правительственная комиссия согласовала сделку по продаже российских активов Inditex (компании принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque), появились в начале апреля. Кто именно является покупателем российского юрлица АО «Новая мода» — пока интрига. Ранее сообщалось, что им станет ливанская группа Daher Group. В базе СПАРК изменения пока не отобразились.
На сайте Maag указано, что в Петербурге магазины откроются в шести точках: ТЦ «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолис», «Галерея», а также «Дом Мертенса» на Невском проспекте. На сайте Dub, который станет аналогом Pull&Bear, — ТЦ «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолис», «Сити Молл», «Галерея». Сайты других марок пока не запущены, но можно предположить, что они появятся как минимум в том же наборе ТЦ.
Ранее сообщалось, что в целом по России Inditex закроет 269 из 514 магазинов, а 245 точек будут проданы. Как будут выглядеть коллекции Maag, смотрите здесь.