    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, вос

    753мм

    26%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.55eur90.03

    Первые магазины аналогов Zara и Pull&Bear в Петербурге откроются уже завтра

    5384
    15 комментариев

    Бывшие магазины испанского ретейлера Inditex начнут открываться в Петербурге 27 апреля под новыми брендами — Maag, Dub, Ecru, Vilet. Об этом «Фонтанке» сообщили несколько источников на рынке торговой недвижимости.

    В частности, по информации «Фонтанки», начнет работать флагманский магазин Maag в Доме Мертенса на Невском проспекте. В ТРЦ «Галерея» откроются Maag, Dub и еще один бренд, в «Европолисе» — два бренда, вероятно, также Maag и Dub.

    По словам собеседников «Фонтанки», ретейлер уведомил торговые центры, что с 27 апреля готов начинать торговлю по всей России. Однако просил не афишировать этот факт, ссылаясь на то, что запуск будет техническим: заработают не все точки, часть товара может не успеть доехать.

    Новости, что правительственная комиссия согласовала сделку по продаже российских активов Inditex (компании принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque), появились в начале апреля. Кто именно является покупателем российского юрлица АО «Новая мода» — пока интрига. Ранее сообщалось, что им станет ливанская группа Daher Group. В базе СПАРК изменения пока не отобразились.

    На сайте Maag указано, что в Петербурге магазины откроются в шести точках: ТЦ «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолис», «Галерея», а также «Дом Мертенса» на Невском проспекте. На сайте Dub, который станет аналогом Pull&Bear, — ТЦ «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолис», «Сити Молл», «Галерея». Сайты других марок пока не запущены, но можно предположить, что они появятся как минимум в том же наборе ТЦ.

    Ранее сообщалось, что в целом по России Inditex закроет 269 из 514 магазинов, а 245 точек будут проданы. Как будут выглядеть коллекции Maag, смотрите здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    InditexРетейлерыМагазины
    ЛАЙК4
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    Гость26 Апр 2023 в 14:50
    И точка?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close