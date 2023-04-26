Первые магазины аналогов Zara и Pull&Bear в Петербурге откроются уже завтра

Бывшие магазины испанского ретейлера Inditex начнут открываться в Петербурге 27 апреля под новыми брендами — Maag, Dub, Ecru, Vilet. Об этом «Фонтанке» сообщили несколько источников на рынке торговой недвижимости.



В частности, по информации «Фонтанки», начнет работать флагманский магазин Maag в Доме Мертенса на Невском проспекте. В ТРЦ «Галерея» откроются Maag, Dub и еще один бренд, в «Европолисе» — два бренда, вероятно, также Maag и Dub.

По словам собеседников «Фонтанки», ретейлер уведомил торговые центры, что с 27 апреля готов начинать торговлю по всей России. Однако просил не афишировать этот факт, ссылаясь на то, что запуск будет техническим: заработают не все точки, часть товара может не успеть доехать.