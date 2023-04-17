Что им снег, что им зной: как петербургский климат влияет на строительство жилья

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Строить в Петербурге — совсем не то же самое, что на теплом юге. На здание здесь воздействуют влажность и осадки, перепады температур и сильные ветра. Поэтому строителям при проектировании домов приходится изучать розу ветров, подбирать подходящие растения для благоустройства и формировать собственный ландшафт на плоских городских территориях.



Солнце в дом

Климат в Петербурге своеобразный, и солнечных дней в году не так уж много. Тем не менее архитекторам приходится ориентироваться на нормативные показатели в 2,5 часа солнца в день — иначе проект просто не согласуют, отметил Сергей Тирских, заместитель директора по проектированию СК «Дальпитерстрой».



— Есть нормативы и по объектам благоустройства: детские и спортивные площадки тоже должны располагаться так, чтобы на них попадало достаточное количество солнца, — пояснил он. — В летний период у нас бывают совсем недолгие промежутки времени, когда возможен перегрев и жилые помещения нуждаются в кондиционировании. Но в целом петербургские архитекторы озабочены этим фактором куда меньше, чем, к примеру, краснодарские. Хотя такие задачи иногда ставятся, и это отражается в технических решениях фасада и остекления, но это, скорее, исключение, чем правило.



Согласно нормативам по инсоляции, севернее 48-й широты солнце должно освещать комнату минимум 2,5 часа в день, подтвердил Алексей Пятненков, и. о. вице-президента блока управления проектами GloraX. Чем южнее регион, тем эта норма ниже, чем севернее — тем выше.

— Поэтому при проектировании мы принимаем в расчет тень от окружающей застройки, и с помощью специальных инсоляционных линеек и формул просчитываем, сколько солнце будет проникать в каждое помещение будущего здания, — рассказал он. — Если в квартире до трех комнат, установленная продолжительность инсоляции должна соблюдаться хотя бы в одной из них, в квартирах с еще большим количеством комнат — минимум в двух комнатах. Поэтому, например, в трехкомнатной квартире обычно хотя бы одна комната выходит на юг или на другую сторону, где можно «поймать» солнце, если остальные комнаты ориентированы на север. По этой же причине застройщик иногда вынужден, допустим, вместо двух однушек запроектировать одну трехкомнатную квартиру — иначе в одной из однокомнатных не получится соблюсти норматив по инсоляции.



Покупателям стоит смотреть на ориентацию дома по сторонам света «восток — запад», уточняет Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). От этого зависит, будет ли в квартире солнце с утра или, наоборот, на закате. Важно количество и расположение окон — вытянута ли комната вдоль них или в помещении только одно окно. В последнем случае нужно будет предусмотреть дополнительные источники внутреннего освещения.

— Чтобы осенью и зимой в квартиру попадало достаточно солнечного света, а летом она была защищена от перегрева, нужно использовать современное энергосберегающее остекление, — продолжила эксперт. — Солнцезащитное стекло предохраняет комнату от бликов и ультрафиолетовых излучений, перегрева квартиры в летний период, а также благодаря отражающим свойствам и специальному покрытию позволяет зимой сохранить тепло в помещении.



Сейчас на рынке есть планировки с разным количеством окон, потолками разной высоты и оконными проемами. Так, в проекте от Setl Group ЖК Pulse Premier в Невском районе есть квартиры High Flat с увеличенными оконными проемами и высокими потолками. Некоторые покупатели хотят, чтобы солнечный свет проникал в квартиру не только из окна на стене, но и сверху — для них застройщик создает квартиры на мансардных этажах, например в малоэтажном жилом комплексе «Зеленый квартал» в Московском районе.

Поскольку Петербург расположен в северной климатической зоне, то помимо норматива по инсоляции здесь есть еще и коэффициент естественного освещения помещений. Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС, пояснила, что этот коэффициент регулирует длину комнаты. Согласно ему помещение должно более-менее равномерно освещаться солнцем, что не дает строить комнаты-«вагоны». В южных городах дома строятся по другим нормативам, чтобы, наоборот, избегать естественного света.



— Эти требования должны учитываться на самом первом этапе проектирования, когда застройщик размышляет над расположением корпусов на участке, — говорит Кукушкина. — От уровня их возможной инсоляции будет зависеть, какие квартиры будут расположены в доме — сколько там будет студий, однокомнатных или трехкомнатных квартир. Если об этом не подумать заранее, то на этапе работы с квартирографией может потребоваться делать квартиры большой площади или нестандартной формы, чтобы «добрать» нужное время по инсоляции того или иного помещения. Это создает риск получить не до конца продуманный продукт. Петербуржцы любят квартиры, выходящие окнами на юг. Однако мы видим, что летом многие жители таких квартир прибегают к различным мерам, чтобы укрыться от солнца и жары. Это в некотором роде парадокс — зимой у нас слишком мало света, а летом для некоторых людей его слишком много.



Во всех агрегатных состояниях

Ориентироваться в климатических особенностях региона помогают своды правил «Строительная климатология» и «Нагрузки и воздействия». Как отметил Алексей Пятненков, всего на территории страны выделяется 5 климатических зон, по которым определяется ветровая и снеговая нагрузка. Так, в Петербурге расчет идет исходя из давления 180 кг снега на 1 кв. м. В Москве — такая же климатическая зона и нагрузки, а например, в Краснодаре снеговая нагрузка будет, безусловно, меньше.

— По влажности у строительства в Петербурге нет каких-то особенностей, — считает он. — Кровли должны быть полностью герметичными в любой климатической зоне, вне зависимости от региона. Любые материалы, которые подвержены осадкам и коррозии, могут терять свои качественные характеристики и первоначальный внешний вид в любой климатической зоне — хоть у нас, хоть в Мурманске, хоть в Сочи.



Тем не менее коррозия металлических конструкций и повреждение кирпичной кладки являются одной из основных проблем в Петербурге, что заставляет застройщиков внимательно относиться к выбору материалов для фасада.

— Чтобы минимизировать негативное воздействие снега и дождей, для наружных работ мы используем хорошо подготовленное дерево, оцинкованный металл, искусственную террасную доску, — добавила Наталья Кукушкина. — Такие материалы стоят дороже, но они дольше сохраняют работоспособность в нашем климате. А чтобы избежать появления «заливных лугов» на территории, очень важно делать и грамотную систему водоотведения. Она также закладывается в проект благоустройства. Во всех дворах устраиваются водяные лотки — они отводят лишнюю воду в систему локальных очистных сооружений.



Как уточнил Сергей Тирских, осадки и влажность — одна из самых главных проблем при строительстве в нашем городе, вода в разных ее состояниях оказывает самое разрушительное воздействие. Поэтому важны комплексные решения, начиная с фундамента и заканчивая качеством стройматериалов и ограждающих конструкций. А при разработке проектов важно искать конструктивные и технические решения, которые исключали бы протечки и образование плесени при эксплуатации здания.



— Горожане наверняка наблюдали такое явление на колоннах Исаакиевского собора: в период перепада температур от тепла к холоду колонны покрываются инеем, — добавил эксперт. — Это показательный пример того, как влага при резком понижении температуры превращается в лед, который, в свою очередь, негативно воздействует на материал, попадая, к примеру, в микротрещины. Поэтому при строительстве нужны такие материалы, для которых подобные разрушения были бы минимальными: например, керамогранит, натуральный камень, клинкерный кирпич или плитка. Но при этом очень важно конструктивно создать условия, чтобы конденсат не попадал, допустим, на минераловатные утеплители, которые могут впитывать влагу и начинают промерзать, теряя свои теплотехнические качества. Это очень серьезный фактор, он влияет на длительность эксплуатации без необходимости ремонта.



Что касается благоустройства, то правильно организованный рельеф позволяет отводить осадки с территории так, чтобы на тротуарах не было слякоти и грязи, добавил Тирских. Еще один важный момент — если дом расположен в низине, то многое зависит от конфигурации поребриков, отсечек, расположения и количества колодцев ливневой канализации, которые обеспечивают «перехват» воды.

Зеленый микроклимат

Создать микроклимат внутри проекта помогают растения, которые не только радуют глаз, но и от ветра защищают, и другие функции выполняют.

— При подборе растений для озеленения территории ЖК мы отдаем предпочтение местным видам, которые хорошо себя чувствуют в нашем климате и, кроме того, успешно приживаются в городской застройке, — пояснила Наталья Кукушкина. — Чаще всего мы работаем с хвойными — соснами, елями, отдельными видами можжевельников. Среди лиственных деревьев хорошо себя зарекомендовали липы, клены, рябины, ивы, яблони. Ивы и ели особенно хороши для болотистых почв, так как они поглощают много влаги и помогают осушать территорию.



— К сожалению, в последние лет 20 у нас в городе сложилась порочная практика, — полагает Сергей Тирских. — Конечно, при строительстве единичного объекта каждый застройщик обязан выполнить норматив по озеленению, но, увы, в большинстве случаев это носит формальный характер. Дворы, как правило, заняты подземными паркингами, которые практически исключают любую посадку деревьев в высотной застройке, а жаль. Я считаю, что возможность посадки деревьев должна иметься в любом случае, и мы в своих проектах всегда находим решения этой задачи. Растения, безусловно, создают микроклимат, комфорт, дают кислород и в целом благоприятно влияют на психику человека. С помощью грамотно подобранных растений можно создавать интересные цветовые решения — за счет разного цвета, формы и фактуры листьев, цвета, длины и плотности хвои, а также за счет смены времен года, поскольку растения развиваются циклично и выглядят по-разному в зависимости от сезона. Эта такая идеальная картинка, которую можно профессионально сформировать, но на практике чаще всего озеленение идет по остаточному принципу, поскольку это дополнительные затраты.



Чтобы не сдуло

Для каждого из климатических районов страны также есть нормативное значение ветрового давления. Алексей Пятненков пояснил, что стандартные коэффициенты применяются для домов универсальной формы, но для нетиповых зданий эта методика не подходит.

— Мы в Glorax создаем индивидуальную модель расчета ветрового воздействия для каждого дома, — уточняет он. — Моделируется окружающая застройка, наш проект, и рассчитывается давление на каждую точку. Исходя из этих значений мы подбираем в том числе толщину стекол и профиля. В наших проектах обычно устанавливаются большие панорамные окна. Если неправильно подобрать профиль, окно будет прогибаться сильнее и может треснуть. Или могут возникнуть щели и дом начнет течь — буквально фасад может потечь внутрь через окна. Поэтому правильно рассчитанная ветровая нагрузка — важнейший аспект в проектировании.



Что касается дворов и общественных пространств, то здесь в компании рассчитывают ветровое воздействие для комфорта пешеходов. Например, не ставят скамейки на подветренных местах, сажают деревья и размещают МАФы, чтобы они помогали рассеивать потоки ветра.



— Особое внимание защите от ветра уделяется при проектировании детских площадок, — добавил Пятненков. — При этом даже арки в наших проектах создаются в местах, где не «гуляют» ветра, чтобы там было комфортно ходить. В отличие от нагрузок на здание, работа с ветровым воздействием на улице не является обязательной по нормативам. Мы это делаем для того, чтобы нашим жителям было комфортно гулять во дворе дома.

— В Петербурге преобладающая роза ветров — западная и северо-западная, реже южная и восточная, это процентов 15–20, — говорит Сергей Тирских. — В основном ветер дует с моря, с Балтики, отсюда и частые наводнения. Но этот фактор практически не учитывается при разработке генпланов и конфигурации зданий, хотя в идеале его учитывать надо, чтобы во дворах не было завихрений и пыли. Однако это уже почти роскошь, которую мало кто из застройщиков может себе позволить, да и задач таких практически никто не ставит!



— Санкт-Петербург — достаточно ветреный город, хорошо продуваемый за счет своего плоского рельефа, — продолжила Наталья Кукушкина. — Чтобы жителям было комфортно гулять в своем квартале, мы стараемся формировать закрытые дворы без продуваемых пространств. Также мы используем геопластику, чтобы разнообразить плоский петербургский рельеф и уйти от больших ровных пространств.

Формы земли

Ландшафт на территории новых жилых проектов во многом обусловлен правилами землепользования. Так, в Петербурге на каждые 80 кв. м жилья девелопер должен создать одно машино-место, а на каждые 100 кв. м жилой площади — организовать 23 кв. м зеленых насаждений. Как уточнил Алексей Пятненков, это значит, что на участке нужно уместить и необходимые для экономики проекта объемы жилья, и нормативное количество машино-мест, и благоустройство. Поэтому нередко девелоперы проектируют подземный паркинг, а над ним на стилобате — зеленый двор.



— При этом для озеленения по нормативам необходим слой грунта не менее полутора метров, — продолжил он. — В этом случае либо паркинг зарывают глубже, либо над ним создают подпорные стенки, туда насыпают грунт, создают возвышенности, за счет чего получается интересный рельеф двора. Это приводит к дополнительным затратам со стороны девелопера — необходимо правильно рассчитать нагрузку, увеличить толщину перекрытий паркинга, чтобы он выдержал полутораметровый слой земли, учесть элементы благоустройства, гуляющих во дворе жителей. Обязательно нужно просчитать вероятность дополнительной нагрузки, чтобы на территорию двора могла заехать спецтехника. Например, одна пожарная машина весит 32 тонны — грунт вместе с газоном, а также конструктив подземного паркинга должен выдержать этот вес.



В Петербурге ландшафт в основном плоский. Как пояснил Сергей Тирских, поэтому, как правило, если нужно сделать проект с рельефом, в первую очередь стоит задача выразительных ландшафтных решений.



— Я бы хотел обратить внимание на возможность при этом использовать избыточный грунт, который появляется при откопке котлована, — добавил эксперт. — Обычно со стройплощадки его увозят, но почему бы не использовать его для искусственного рельефа? Это может быть очень интересным решением, поможет обогатить общие архитектурные решения дворового благоустройства, сформировать его индивидуальное лицо, используя перепады рельефа, террасы, ярусы с зелеными кулисами и лабиринтами, создать функциональное зонирование благоустройства, отделив детские площадки от спортивных активных зон. Кроме того, это позволит формировать группы крупноствольных деревьев. Безусловно, это не только обогащает среду квартала, делая ее более гармоничной, но и позволяет экономить и разумно использовать ресурсы при переработке грунта! В конечном счете все выигрывают — и жильцы, и застройщик, которому не нужно этот грунт перевозить.



Как пояснила Ольга Трошева, при строительстве современных ЖК освоению придомовых территорий уделяют особое внимание, разрабатывая концепцию под каждый проект. Ярким примером обыгрывания природного ландшафта как раз выступают благоустроенные зоны на набережных, которые становятся зелёными локациями для прогулок и семейного отдыха. В качестве примеров эксперт привела фитнес-набережную с пирсами на берегу Охты рядом с завершенным проектом «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе, набережную в Кронштадте возле жилого комплекса «Фортеция», благоустройство набережной Большой Невки для элитного ЖК Stockholm.

— Последнее время большим спросом пользуются комплексы, отвечающие принципам экологичности, — добавила она. — Люди хотят жить рядом с парковыми зонами и скверами. Например, все очереди жилого комплекса высокого комфорт-класса «Панорама парк Сосновка», который Setl Group возводит в Выборгском районе, отличаются проектами благоустройства дворов. Так, одна из изюминок второй очереди — необычный рельеф, который формируют 3D-холмы и ландшафтные композиции из деревьев и кустарников. Также в будущем здесь появятся два новых сквера и благоустроенная пешеходная аллея длиной около километра.

