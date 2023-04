«Я все, закончился». Каннский лауреат Кантемир Балагов объявил, что с него достаточно кино

Режиссер Кантемир Балагов, уехавший из России после начала спецоперации, в соцсетях написал, что «двух фильмов с него более чем достаточно» и «он закончился». После этого аккаунты были удалены.



31-летний Балагов, один из учеников Александра Сокурова, — победитель программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за режиссуру фильма «Дылда» и двукратный лауреат премии ФИПРЕССИ — за эту же картину и за ленту «Теснота». Он должен был снимать пилотный эпизод сериала The Last Of Us, однако «из-за творческих разногласий» выбыл из команды. Впрочем, после выхода первой серии Балагов ответил на вопрос поклонника о том, много ли использовано его материала в финальной версии первого эпизода, положительно: порядка 40 % от первых 40 минут.