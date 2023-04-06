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    Кино

    «Я все, закончился». Каннский лауреат Кантемир Балагов объявил, что с него достаточно кино

    2010
    7 комментариев

    Режиссер Кантемир Балагов, уехавший из России после начала спецоперации, в соцсетях написал, что «двух фильмов с него более чем достаточно» и «он закончился». После этого аккаунты были удалены.

    31-летний Балагов, один из учеников Александра Сокурова, — победитель программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за режиссуру фильма «Дылда» и двукратный лауреат премии ФИПРЕССИ — за эту же картину и за ленту «Теснота». Он должен был снимать пилотный эпизод сериала The Last Of Us, однако «из-за творческих разногласий» выбыл из команды. Впрочем, после выхода первой серии Балагов ответил на вопрос поклонника о том, много ли использовано его материала в финальной версии первого эпизода, положительно: порядка 40 % от первых 40 минут.

    Ранее Александр Сокуров выразил разочарование невнимательным и даже негативным, по его мнению, отношением на Кавказе к молодым режиссерам из тех мест, выпускникам его творческой мастерской в Нальчике. Режиссер заявил о «последовательном блокировании и презрительном отношении прокатчиков в том регионе к фильмам своих же режиссеров».

    В 2019 году «Фонтанка» публиковала интервью с Кантемиром Балаговым. В последние годы появлялась информация о планах режиссера снять фильмы «Моника» и неназванную ленту по сценарию Марины Степновой.

    Среди других выпускников мастерской Александра Сокурова в Нальчике — Владимир Битоков, Александр Золотухин, Кира Коваленко и Малика Мусаева, чьи фильмы демонстрировались на крупнейших мировых фестивалях.

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    Комментарии 7

    28030352906 Апр 2023 в 14:27
    Что же он такого масштабного совершил, дабы к 30 годам полностью утратить творческий потенциал и желание работать? Либерализм стремительно выедает мозг, видимо.
    +0−0
    Гриб06 Апр 2023 в 13:39
    Если бы ему дали снять первую серию один из нас, то не третьей серией сериала стала бы лгбтэшная повестка, а сразу первая(( Хватило его дылды, свалил в америку и славно!
    +1−2
    Гость06 Апр 2023 в 13:37
    Гуд бай, Балагов, он же Балаганов. Радуй своим творчеством америкосов
    +1−2
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