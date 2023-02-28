Александр Сокуров предрек «религиозную и политическую исламизацию» Северо-Кавказскому региону

Кинорежиссер Александр Сокуров, работы чьих учеников, среди немногих в последний год, сохранили российское присутствие на международных кинофестивалях, высказался об их положении в контексте судьбы их родного Северо-Кавказского региона. Его текст был опубликован в телеграм-канале мастера 28 февраля.



Сокуров разочарован невнимательным и даже негативным, по его мнению, отношением к молодым режиссерам, выпускникам его творческой мастерской в Нальчике, чьи фильмы выпустил его Фонд «Пример интонации» и московская дистрибьюторская компания «Пионер». Режиссер заявил о «последовательном блокировании и презрительном отношении прокатчиков на Кавказе к фильмам своих же режиссеров».

