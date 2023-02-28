Александр Сокуров предрек «религиозную и политическую исламизацию» Северо-Кавказскому региону

Кинорежиссер Александр Сокуров, работы чьих учеников, среди немногих в последний год, сохранили российское присутствие на международных кинофестивалях, высказался об их положении в контексте судьбы их родного Северо-Кавказского региона. Его текст был опубликован в телеграм-канале мастера 28 февраля.
Сокуров разочарован невнимательным и даже негативным, по его мнению, отношением к молодым режиссерам, выпускникам его творческой мастерской в Нальчике, чьи фильмы выпустил его Фонд «Пример интонации» и московская дистрибьюторская компания «Пионер». Режиссер заявил о «последовательном блокировании и презрительном отношении прокатчиков на Кавказе к фильмам своих же режиссеров».
«Все это напоминает какую-то колонизаторскую форму поведения, — пишет Сокуров. — Будто бы мы навязываем народу некую чуждую им форму культуры — в данном случае, кинематограф, а народ всеми силами отвергает подобное насилие и просит оставить в покое в его самости. Ни в Кабардино-Балкарии, ни в иных республиках печального Северо-Кавказского региона нет ни малейшего интереса ни к кинематографу, ни к культуре вообще».
Мастер считает, что его попытки изменить сложившуюся на Кавказе ситуацию, вложившись в обучение и поддержку местных молодых талантов, не изменили ситуации в регионе.
«Ни зрителям, ни национальной бюрократии, ни буржуазии Кавказа эта «культура», это «искусство» не интересны. По определению. Сбой в нашем совместном культурном развитии произошел, и последствия уже очевидны», — сетует Сокуров, называя «религиозную и политическую исламизацию» неизбежным будущим этого региона, однако, оставляя за народами право подобного выбора.
Среди выпускников мастерской Александра Сокурова в Нальчике — Кантемир Балагов, Владимир Битоков, Александр Золотухин, Кира Коваленко и Малика Мусаева, чьи фильмы демонстрировались на крупнейших мировых фестивалях.