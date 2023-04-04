НАТО в 300 километрах от Петербурга. Рассказываем, как Финляндия вступала в альянс

Нейтралитет закончился. 4 апреля Финляндия официально стала страной — членом НАТО. Альянс подобрался к Петербургу. Вместе с соседями членство запрашивала и Швеция, однако ее заявка так и не была одобрена.

Отношения Финляндии и НАТО до вступления в альянс Довольно долго Финляндия придерживалась политики нейтралитета. Подписав в конце 1940-х годов Парижский мирный договор и Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, страна хоть и предоставляла альянсу свое воздушное пространство, но не входила в него. Активнее отношения Финляндии с НАТО стали уже после распада СССР. В 1994-м страна стала частью программы «Партнерство во имя мира», да и в целом стала стремиться к стандартам альянса. Позднее даже предоставляла свои силы в Боснии и Герцеговине, а также в Косово.

Сотрудничество Финляндии с НАТО расширялось год от года, и к 2017 году страна вошла в состав Объединенных экспедиционных сил высокой готовности. Это коалиция стран Северной Европы, созданная по инициативе альянса в 2014 году из-за «уязвимости в сфере безопасности».

Финляндия и Швеция собирались в НАТО вместе Процесс вступления был начат в мае 2022 года, спустя несколько месяцев после начала боевых действий на Украине. Тогда 15 мая президент Саули Ниинистё и правительство приняли решение подать заявку на членство, пару дней спустя его поддержали члены парламента.

Заявку на членство в НАТО 18 мая 2022 года подали две страны — Финляндия и Швеция. Казалось, перспективы у обеих одинаковы. Однако все оказалось не так просто. На пути членства обеих стран встала Турция. Буквально через несколько дней после подачи заявки представители страны во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выдвинули условия. От Финляндии и Швеции потребовали письменных гарантий того, что эти страны не будут поддерживать организации, которые в Турции признаны террористическими, и выдать их членов. Речь шла, в частности, о поддержке Стокгольмом Рабочей партии Курдистана (РПК).

Из-за выдвинутых требований стороны проводили переговоры. Приходилось высказываться и генсеку НАТО. «Турция — важный союзник. Когда союзник указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, мы должны обратить на это внимание», — заявлял Столтенберг. Еще в январе 2023 года и Финляндия, и Швеция заявляли, что вступят в альянс одновременно и держась за руки. Процесс вступления для шведской стороны остановил активист: он устроил в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Турция резко отреагировала на произошедшее. Прозвучали обвинения в «поддержке террористов» и слова о том, что одобрения Швеции ждать не стоит.

Так и произошло. Швеция до сих пор остается кандидатом на вступление в НАТО, и у нее лишь одна преграда — все члены альянса, кроме Турции, уже ратифицировали заявку.