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    Показания Дарьи Треповой

    В Кремле заявили о необходимости контрмер из-за вступления Финляндии в НАТО

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    Россия будет вынуждена принять контрмеры из-за вступления Финляндии в НАТО. Об этом 4 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане», — заявил представитель Кремля.

    Песков уточнил, что российские военные своевременно сообщат об ответе на действия НАТО в Финляндии.

    Финляндия официально вступит в НАТО во вторник, 4 апреля, на заседании глав МИД стран альянса в Брюсселе.

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