В Кремле заявили о необходимости контрмер из-за вступления Финляндии в НАТО

Россия будет вынуждена принять контрмеры из-за вступления Финляндии в НАТО. Об этом 4 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане», — заявил представитель Кремля.
Песков уточнил, что российские военные своевременно сообщат об ответе на действия НАТО в Финляндии.
Финляндия официально вступит в НАТО во вторник, 4 апреля, на заседании глав МИД стран альянса в Брюсселе.