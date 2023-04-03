Финляндия во вторник официально вступит в НАТО

Официально Финляндия станет 31-м членом НАТО на заседании глав МИД стран альянса в Брюсселе во вторник, 4 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Эту информацию подтвердили и в канцелярии президента Финляндии. Там добавили, что финский президент Саули Ниинистё отправится в Брюссель для участия в официальной церемонии вступления в альянс.



Недавно Турция ратифицировала протокол членства Финляндии в НАТО. Ранее это решение одобрили парламенты Венгрии и Турции — они оставались единственными, кто не поддержал вступление нового члена в НАТО. Сейчас обе страны еще отказываются принимать в альянс Швецию.

