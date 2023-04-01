В МИД Финляндии заявили, что страна может вступить в НАТО «в течение пары недель»

Финляндия может официально стать членом НАТО «в течение пары недель». Такой прогноз 1 апреля дал глава МИД страны Пекка Хаависто.
По его словам, Турция, которая недавно ратифицировала присоединение Финляндии к альянсу, доставит соответствующий документ в Вашингтон. Когда это произойдет, США проинформируют генсека НАТО Йенса Столтенберга, после чего Хельсинки получит приглашение.
«Это может случиться в любой день. Если мне нужно дать оценку, скажу, что речь идет о понедельнике, вторнике. Если отправка документов Турцией пойдет по плану, то на следующей неделе или через неделю могут быть окончательные шаги в НАТО», — сказал Хаависто финским СМИ.
Как пишет в субботу агентство Анадолу, сегодня вступил в силу закон Турции о ратификации протокола по членству Финляндии в НАТО. Текст документа был опубликован в официальном вестнике правительства. Процесс ратификации присоединения Финляндии к альянсу завершен. Ранее это решение было одобрено парламентами Венгрии и Турции, они оставались единственными, кто не одобрил вступление нового члена в НАТО. При этом обе страны всё ещё отказываются принимать в альянс Швецию.