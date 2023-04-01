    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-в

    756мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd77.32eur84.11

    В МИД Финляндии заявили, что страна может вступить в НАТО «в течение пары недель»

    2900
    43 комментария

    Финляндия может официально стать членом НАТО «в течение пары недель». Такой прогноз 1 апреля дал глава МИД страны Пекка Хаависто.

    По его словам, Турция, которая недавно ратифицировала присоединение Финляндии к альянсу, доставит соответствующий документ в Вашингтон. Когда это произойдет, США проинформируют генсека НАТО Йенса Столтенберга, после чего Хельсинки получит приглашение.

    «Это может случиться в любой день. Если мне нужно дать оценку, скажу, что речь идет о понедельнике, вторнике. Если отправка документов Турцией пойдет по плану, то на следующей неделе или через неделю могут быть окончательные шаги в НАТО», — сказал Хаависто финским СМИ.

    Как пишет в субботу агентство Анадолу, сегодня вступил в силу закон Турции о ратификации протокола по членству Финляндии в НАТО. Текст документа был опубликован в официальном вестнике правительства. Процесс ратификации присоединения Финляндии к альянсу завершен. Ранее это решение было одобрено парламентами Венгрии и Турции, они оставались единственными, кто не одобрил вступление нового члена в НАТО. При этом обе страны всё ещё отказываются принимать в альянс Швецию.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК19
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 43

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    43
    close