В МИД Финляндии заявили, что страна может вступить в НАТО «в течение пары недель»

Финляндия может официально стать членом НАТО «в течение пары недель». Такой прогноз 1 апреля дал глава МИД страны Пекка Хаависто.



По его словам, Турция, которая недавно ратифицировала присоединение Финляндии к альянсу, доставит соответствующий документ в Вашингтон. Когда это произойдет, США проинформируют генсека НАТО Йенса Столтенберга, после чего Хельсинки получит приглашение.



«Это может случиться в любой день. Если мне нужно дать оценку, скажу, что речь идет о понедельнике, вторнике. Если отправка документов Турцией пойдет по плану, то на следующей неделе или через неделю могут быть окончательные шаги в НАТО», — сказал Хаависто финским СМИ.

