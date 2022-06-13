Столтенберг: НАТО не ожидало сопротивления Турции по членству Швеции и Финляндии

В НАТО не ожидали, что Турция займет такую жесткую позицию относительно условий вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом в интервью газете Financial Times рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.



«Мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы», – приводит агентство слова политика. Генсек пояснил, что вопросы, которые подняла Турция, не являются чем-то новым.

