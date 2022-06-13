Столтенберг: НАТО не ожидало сопротивления Турции по членству Швеции и Финляндии

В НАТО не ожидали, что Турция займет такую жесткую позицию относительно условий вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом в интервью газете Financial Times рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.
«Мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы», – приводит агентство слова политика. Генсек пояснил, что вопросы, которые подняла Турция, не являются чем-то новым.
«Турция – важный союзник. Когда союзник указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, мы должны обратить на это внимание», – подчеркнул Столтенберг.
Ранее генсек альянса называл «обоснованными» опасения Анкары относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Страны подали заявки на членство еще 18 мая. Ход их рассмотрения заблокировала Турция, которая потребовала от стран письменно отказаться от поддержки курдских объединений, которые Анкара считает террористическими, а также снять со страны санкции на поставку оружия.