Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать от Турции поддержки её вступления в НАТО

Швеции больше не стоит ждать одобрения вступления в НАТО от Анкары. Об этом заявил 23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров. Поводом стали акции в Стокгольме с сожжением Корана и повешением куклы, похожей на турецкого лидера.

Эрдоган назвал акции в Швеции «грязными», заявив, что они «считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод», пишет ТАСС. Он обвинил Стокгольм в том, что там якобы продолжают «поддерживать террористов», но продолжают ждать поддержки заявки на вступление в НАТО.