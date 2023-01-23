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    Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать от Турции поддержки её вступления в НАТО

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    Швеции больше не стоит ждать одобрения вступления в НАТО от Анкары. Об этом заявил 23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров. Поводом стали акции в Стокгольме с сожжением Корана и повешением куклы, похожей на турецкого лидера.

    Эрдоган назвал акции в Швеции «грязными», заявив, что они «считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод», пишет ТАСС. Он обвинил Стокгольм в том, что там якобы продолжают «поддерживать террористов», но продолжают ждать поддержки заявки на вступление в НАТО.

    Турецкий лидер подчеркнул, что ждет от Стокгольма полного выполнения взятых перед Турцией обязательств по борьбе с террористическими организациями, отметив, что шведским властям стоит в первую очередь уважать религиозные чувства Турецкой Республики и всех мусульман.

    11 января в Стокгольме прошла акция в поддержку Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. В ходе акции ее участники инсценировали повешение куклы, похожей на президента Турции. Причастных к ней в Швеции искать отказались.

    21 января ультраправый датский политик и адвокат Расмус Палудан, который возглавляет антиисламистскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), публично сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Глава партии уже не впервые сжигает священную для мусульман книгу. После этого Турция отменила визит министра обороны Швеции.

    В ответ у генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла акция протеста, в ходе которой участники демонстративно сожгли шведский флаг.

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