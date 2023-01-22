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    В Турции сожгли флаг Швеции в ответ на сожжение Корана

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    У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла акция протеста, в ходе которой участники демонстративно сожгли шведский флаг. Об этом 22 января сообщает турецкая газета Hürriyet.

    После сожжения флага Швеции активисты молились, читая Коран.

    Акция стала ответом на действия ультраправого датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который возглавляет антиисламистскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»). Накануне он публично сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Глава партии уже не впервые сжигает священную для мусульман книгу.

    После этого Турция отменила визит министра обороны Швеции.

    Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон написал в соцсетях, что свобода выражения мнений является неотъемлемой частью демократии, и добавил, что законность действий не означает, что они уместны. Он также выразил сочувствие мусульманам и назвал сожжение Корана крайне неуважительным поступком.

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