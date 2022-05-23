Эрдоган пообещал «выполнить все зависящее» по вопросу Финляндии и Швеции в НАТО. При определенных условиях

Все «зависящее от Турции» по членству Швеции и Финляндии в НАТО будет выполнено, но на определенных условиях. Для этого должны произойти подвижки по вопросам, беспокоящим Анкару. Об этом 23 мая заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.



Во время обращения к народу глава государства подчеркнул: «Те, кто оказывают поддержку и защищают террористов, должны пересмотреть свою незаконную, высокомерную позицию, которую они демонстрируют в отношении нас» (цитата по РИА Новости).