Эрдоган провел переговоры со шведским премьером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Турецкий лидер за политику открытых дверей НАТО, но просит не поддерживать террористов.
Слова Эрдогана приводит канцелярия президента 21 мая. Острым вопросом для Турции является поддержка Швецией Рабочей партии Курдистана (РПК). «Президент заявил о необходимости прекращения оказания Швецией политической, финансовой поддержки и поставок оружия террористическим организациям», — сказал Эрдоган и напомнил, что он поддерживает политику открытых дверей НАТО.
Финские СМИ также сообщали о возможных переговорах руководства страны с Эрдоганом.
О намерении вступить в НАТО ранее заявили Швеция и Финляндия. Их поддерживают США, но против оказалась Турция.