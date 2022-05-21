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    Эрдоган провел переговоры со шведским премьером

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    9 комментариев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Турецкий лидер за политику открытых дверей НАТО, но просит не поддерживать террористов.

    Слова Эрдогана приводит канцелярия президента 21 мая. Острым вопросом для Турции является поддержка Швецией Рабочей партии Курдистана (РПК). «Президент заявил о необходимости прекращения оказания Швецией политической, финансовой поддержки и поставок оружия террористическим организациям», — сказал Эрдоган и напомнил, что он поддерживает политику открытых дверей НАТО.

    Финские СМИ также сообщали о возможных переговорах руководства страны с Эрдоганом.

    О намерении вступить в НАТО ранее заявили Швеция и Финляндия. Их поддерживают США, но против оказалась Турция.

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    Комментарии (9)

    своих не бросаем
    самый настоящий торгаш с рынка
    vov1712
    Да там мож вообще разговор был по типу "Будешь ли ты покупать мои помидоры втридорога (определенным объемом и с закреплением поставок договором)?", возможно курды это только прикрытие.
    Piter Russo
    Интересно, а куда шведы из своего парламента денут пять курдов связанных с РПК?
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