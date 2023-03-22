«Пулково» добавят размаха. Как будет выглядеть вторая очередь аэропорта и какие самолеты в ней ждут

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





К концу 2028 года воздушная гавань Петербурга получит новую южную галерею и южный перрон, а также проведет реконструкцию еще трех перронов. Обновленная инфраструктура будет рассчитана на прием узкофюзеляжных самолетов, включая отечественный Sukhoi Superjet 100, однако формулировки конкурсной документации дают основания предположить, что в гости ждут также широкофюзеляжные авиалайнеры и частные джеты. Вопрос о том, будет ли она востребована, пока остается за скобками.



Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая «Пулково», объявила первый конкурс в рамках строительства второй очереди аэропорта. Как следует из материалов портала госзакупок, опубликованных 21 марта, на осуществление функций технического заказчика для первой фазы реконструкции оператор рассчитывает потратить 591,7 млн рублей. Предстроительная стадия займет полтора года от момента подписания договора, строительная — еще четыре. Таким образом, работы должны завершиться примерно к концу 2028 года.



Напомним, соглашение о развитии аэропорта «Пулково» подписали в рамках Петербургского международного экономического форума в 2021 году с прицелом на начало работ в 2022-м. Тогда планировалось, что годовой пассажиропоток воздушной гавани вырастет до 35 млн человек, в том числе за счет международных рейсов. Однако на фоне СВО на Украине объем перевозок упал до 15,8 млн в 2022 году. Тем не менее 8 февраля 2023 года правительство Петербурга, оператор воздушной гавани ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и АО «Аэропорт Пулково» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года.



К слову, окончательная оценка стоимости второй очереди на данный момент не озвучена. Ранее сообщалось, что размер инвестиций во вторую очередь может составить до 50 млрд рублей, до этого говорили о 40 млрд.

Техническое задание, опубликованное в составе конкурсной документации 21 марта проливает свет на то, что же все-таки планируется возвести в рамках проекта. Подчеркнем, что речь пока лишь о первой его фазе.



Так, к основному зданию аэровокзала пристроят новую Южную галерею, а переходная галерея соединит ее с существующим комплексом. Длина Южной галереи составит почти 300 метров. Для выхода на посадку предусмотрены семь контактных и шесть автобусных гейтов. Помимо зоны ожидания вылета и зоны прилета в ней будут бизнес-зал и зал для официальных лиц и делегаций. Если ранее сообщалось, что новая посадочная галерея будет обслуживать внутренние линии, то теперь, судя по всему в «Пулково» ждут международных пассажиров. Во всяком случае, в южной галерее планируют разместить пограничный контроль на вылет и прилёт для пассажиров ЕАЭС. Если ситуация с международными перелетами за следующие пять лет не изменится в лучшую сторону, то на «международную» часть можно будет смело вешать замок — сейчас основная доля рейсов приходится именно на ближнее зарубежье.



Поделиться Поделиться





К южной галерее будет примыкать новый восьмой (южный) перрон площадью 66 тыс. кв. м. В нем будет 11 стоянок для самолетов, в том числе восемь тупиковых, оборудованных телетрапами.

Второй (северный перрон) по сути возведут заново. Конкурсная документация предполагает демонтаж существующих конструкций и новое строительство. Площадь аэродромных покрытий составит 86,1 кв. м. На перроне смогут разместиться 13 тупиковых стоянок для самолетов, в том числе шесть, оборудованных телетрапами (новая северная галерея есть на общем плане, но подробно конкурсная документация ее не описывает — прим.ред.).



Поделиться Поделиться





Кроме того, проект предусматривает реконструкцию существующего 4-го перрона и реконструкцию с новым строительством 5-го. Сейчас в воздушной гавани Северной столицы семь перронов. Перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года проводилась реконструкция третьего перрона, который используется для посадки и высадки пассажиров бизнес-джетов во время крупных мероприятий, например ПМЭФ. Его вместимость — 35 воздушных судов.



Поделиться Поделиться





Инфраструктуру «Пулково» в рамках второй очереди также пополнят две площадки предполетной обработки самолетов противообледенительными жидкостями. Они смогут обслуживать одновременно от пяти до восьми самолетов, в зависимости от типа воздушного судна. Также в аэропорту построят новую рулежную дорожку длиной 250 м, которая позволит самолетам сходить с взлетно-посадочной полосы на более высоких скоростях, и тем самым сводить к минимуму время нахождения на полосе.

Ранее сообщалось, что реконструкция отдельных перронов аэропорта расширит возможности приема и стоянки воздушных судов, а создание специализированных площадок противообледенительной обработки самолетов позволит существенно повысить регулярность полетов в зимний период.



Какие самолеты ждут в «Пулково»?

В описании новых и реконструируемых объектов говорится, на какие типы воздушных судов они рассчитаны. Правда, расшифровка технических обозначений оказалась нетривиальной задачей. Техническая документация ссылается на коды ИКАО (ICAO — Международная ассоциация воздушного транспорта — прим.ред.). В частности, указывается, что 12 из 13 выходов на посадку южной галереи должны предназначаться для судов кода С и один для кода Е. Новый южный перрон будет принимать 11 судов типа С, северный — 13 судов типа С, но для маршрута руления по перрону должен применяться код Е. Площадки противообледенительной обработки должны иметь классификацию F, но на них можно размещать и самолеты кода С — их поместится даже больше.



Авиаэксперт Фёдор Борисов предположил, что речь идет о классификации ICAO воздушных судов по скорости. «Чем выше скорость, больше судно, чем дальше буква, тем крупнее самолет», — пояснили он. Правда, в этой классификации нет буквы F. А для категории E наиболее типичным судном являются «специальные военные самолеты», сообщает ряд профильных ресурсов.



Но есть и другой классификатор ICAO, который опирается на вес самолета, который также коррелирует с размером, отмечает авиационный журналист Андрей Меньшенин. Источник, близкий к «Пулково» подтвердил «Фонтанке», что техническая документация опирается именно на него. Таким образом, тип С, который, судя по количеству упоминаний в техзадании является основным для второй очереди аэропорта, это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет (например, Boeing737, А320 и А319). F — это суда с широким фюзеляжем, например, Boeing767, Boeing747 и Boeing777. Код E в данной классификации — это частные джеты, отмечает собеседник «Фонтанки».

В пресс-службе ВВСС не стали комментировать, какой именно классификацией руководствовались при разработке технической документации, однако отметили, что места стоянок воздушных судов вдоль южной галереи будут предназначены для обслуживания узкофюзеляжных самолетов. «К ним относятся Airbus А320 и A321, Boeing737 и все их модификации, Sukhoi Superjet 100 и МС-21», — пояснили в пресс-службе.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

