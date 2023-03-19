Окончание строительства круизного порта под Калининградом перенесли на конец 2024 года

Завершение строительства международного морского терминала в городе Пионерский Калининградской области перенесли еще на год, 18 марта сообщает издание «Новый Калининград». По новому графику подрядчик должен завершить строительные работы до 30 ноября 2024 года.
Изначально порт должны были достроить в 2019 году, но сроки окончания работ уже дважды переносили: сначала на март 2023 года, затем на 15 сентября 2023 года.
Контракт на проектирование и строительство глубоководного порта в Пионерском на сумму 7,4 миллиарда рублей оператор проекта «Росморпорт» заключил в декабре 2017 года с компанией ООО «Больверк». Подрядчик получил аванс на 3,63 миллиарда, но выполнил работы лишь на 2,052 млрд, а расходы еще на 1,6 млрд подтвердить не смог. На руководство ООО «Больверк» возбудили уголовное дело о хищении средств, контракт расторгли, работы заморозили. На тот момент объект был завершен на 27 %.
В сентябре 2021 года генподрядчиком застройки выбрали госучреждение «Морская спасательная служба», оператор подписал с ним контракт на 5,6 млрд руб.
О том, что сроки сдачи стройки планируют сдвинуть на 2024 год, в июне прошлого года заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Тогда же он сообщил, что к завершению строительства планируют привлечь компанию «Геоизол» из Петербурга.
В августе 2022 года «Геоизол» победил в конкурсе на строительство пассажирского терминала в Пионерском. Ему предстоит построить здание пассажирского терминала, ливневку, радиорелейную мачту и обеспечить транспортную безопасность на объекте. Сумма контракта составила 2,2 млрд. рублей.
Группа компаний «Геоизол» включает строительную компанию «Геоизол», проектную «Геоизол Проект», ООО «Пушкинский машиностроительный завод», ООО «УМ Геоизол», которыми в разных долях владеют Вячеслав Смоленков, Елена Лашкова и Иван Богданов.
Морской терминал в Пионерском должен стать одним из крупнейших на Северо-Западе. Запланированная мощность — более 400 судов, годовой пассажиропоток более 300 тыс. человек. По проекту предусмотрено строительство двух причалов общей длиной 725 метров, морского вокзала с пропускной способностью более 1,2 тыс. человек в час, и открытых грузовых площадок площадью 75,5 тыс. кв. м. Реализация проекта обеспечит круизное судоходство в объеме 225 тыс. пассажиров при заходе 110 круизных судов в год, паромное судоходство в объеме 80 тыс. пассажиров и 80 тыс. ед. накатных грузов при заходе 312 паромов ежегодно.
Морские перевозки в Калининград стали особенно актуальны после того, как Латвия и Эстония перекрыли сухопутные грузоперевозки в анклав. Сейчас курсирующие между Усть-Лугой и Калининградом паромы ходят с полной загрузкой, и бизнес очень ждёт расширения пропускной способности этих линий.