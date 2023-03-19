Окончание строительства круизного порта под Калининградом перенесли на конец 2024 года

Завершение строительства международного морского терминала в городе Пионерский Калининградской области перенесли еще на год, 18 марта сообщает издание «Новый Калининград». По новому графику подрядчик должен завершить строительные работы до 30 ноября 2024 года.

Изначально порт должны были достроить в 2019 году, но сроки окончания работ уже дважды переносили: сначала на март 2023 года, затем на 15 сентября 2023 года.



Контракт на проектирование и строительство глубоководного порта в Пионерском на сумму 7,4 миллиарда рублей оператор проекта «Росморпорт» заключил в декабре 2017 года с компанией ООО «Больверк». Подрядчик получил аванс на 3,63 миллиарда, но выполнил работы лишь на 2,052 млрд, а расходы еще на 1,6 млрд подтвердить не смог. На руководство ООО «Больверк» возбудили уголовное дело о хищении средств, контракт расторгли, работы заморозили. На тот момент объект был завершен на 27 %.

