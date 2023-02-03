Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет

Французский дизайнер баскского происхождения основал собственный дом моды, считался революционером в мире стиля. Еще в 1966 году нарядил парижанок в костюмы из бумаги, пластика и металла, а также стал использовать музыку в качестве сопровождения к своим показам — взамен оглашения названий моделей и их описания. Также совершил прорыв в парфюмерии, выпуская духи с неожиданными сочетаниями.

Франсиско Рабанеда-и-Куэрво (таково полное имя кутюрье) перебрался во Францию еще в детстве, с матерью, которая была главной швеей в испанском салоне Balenciaga. Для этой же марки, а также французских топ-брендов Dior и Givenchy он изготавливал еще в период учебы пластиковые украшения, что позволяло ему оплачивать образование. Из пластика же были некоторые платья его первой коллекции из 12 нарядов, которые будущая легенда моды представил миру в 1965 году.

Спустя всего год он открыл собственный магазин, с ним стали считаться, звать оформлять спектакли и фильмы. Знаменитым стал его наряд, созданный для фильма «Барбарелла». Тогда же, в конце 1960-х, Рабан стал выпускать духи — прославивший его аромат носил имя Calandre. Он писал книги, искал смысл жизни, увлекался мистикой, переводил деньги Фонду борьбы со СПИДом, рисовал картины. Его выставка проходила в 2005 году и в Москве — одна из ее работ была посвящена теракту в Беслане. Над головой мальчика, держащего воздушный шарик с кириллической надписью — названием города, — он поместил белую птицу, похожую на «Голубя мира» Пабло Пикассо.