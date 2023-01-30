14 марта — круглый стол «Увидеть дальше кончика носа: что такое ринопластика и кому она нужна»

Вид и форма носа играют большую роль в восприятии лица в целом. Поэтому операция по исправлению формы носа пользуется популярностью. О том, что такое ринопластика и какие задачи она решает кроме эстетических, поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Насколько популярна и распространена ринопластика?
— Люди чаще стремятся исправить форму носа по объективным или по субъективным причинам?
— Каковы особенности проведения ринопластики? Какие варианты коррекции бывают?
— Можно ли выполнять ринопластику одновременно с коррекцией носовой перегородки? Поможет ли риносептопластика избавиться от ночного храпа?
— Возможности безоперационной ринопластики — в каких случаях достаточно обратиться к косметологу?
— Существует ли мода на определенные «формы» носа? Меняется ли она со временем?
— Какая реабилитация требуется после ринопластики? Как долго она продолжается?
— Требуется ли после операции какой-то особый уход за носом? Могут ли нарушиться его внутренние функции после ринопластики?
— В каких случаях может потребоваться повторная ринопластика?
К участию приглашаются: пластические хирурги, косметологи.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru