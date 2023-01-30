14 марта — круглый стол «Увидеть дальше кончика носа: что такое ринопластика и кому она нужна»

Вид и форма носа играют большую роль в восприятии лица в целом. Поэтому операция по исправлению формы носа пользуется популярностью. О том, что такое ринопластика и какие задачи она решает кроме эстетических, поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:

— Насколько популярна и распространена ринопластика?

— Люди чаще стремятся исправить форму носа по объективным или по субъективным причинам?

— Каковы особенности проведения ринопластики? Какие варианты коррекции бывают?

— Можно ли выполнять ринопластику одновременно с коррекцией носовой перегородки? Поможет ли риносептопластика избавиться от ночного храпа?