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    14 марта — круглый стол «Увидеть дальше кончика носа: что такое ринопластика и кому она нужна»

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    Вид и форма носа играют большую роль в восприятии лица в целом. Поэтому операция по исправлению формы носа пользуется популярностью. О том, что такое ринопластика и какие задачи она решает кроме эстетических, поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Насколько популярна и распространена ринопластика?

    — Люди чаще стремятся исправить форму носа по объективным или по субъективным причинам?

    — Каковы особенности проведения ринопластики? Какие варианты коррекции бывают?

    — Можно ли выполнять ринопластику одновременно с коррекцией носовой перегородки? Поможет ли риносептопластика избавиться от ночного храпа?

    — Возможности безоперационной ринопластики — в каких случаях достаточно обратиться к косметологу?

    — Существует ли мода на определенные «формы» носа? Меняется ли она со временем?

    — Какая реабилитация требуется после ринопластики? Как долго она продолжается?

    — Требуется ли после операции какой-то особый уход за носом? Могут ли нарушиться его внутренние функции после ринопластики?

    — В каких случаях может потребоваться повторная ринопластика?

    К участию приглашаются: пластические хирурги, косметологи.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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