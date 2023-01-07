Подросток, подстреленный в Полюстровском парке, сутки носил в себе пульку

В Педиатрическом университете 7 января рассказали о том, как проводили операцию раненному в Полюстровском парке 16-летнему юноше. По информации пресс-службы, подросток получил пулю в палец правой руки, прикрывая лицо. Пулька застряла в конечности, скорая была вызвана лишь спустя сутки. Вся эта информация есть в истории болезни пациента.



В сочельник во втором хирургическом отделении дежурил опытный хирург Александр Копяков. Он мастерски извлек инородное тело из пальца и обработал рану. Врачи отмечают, что если бы юноша еще немного поносил в себе пульку, палец пришлось бы отнять из-за заражения.