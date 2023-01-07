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    Подросток, подстреленный в Полюстровском парке, сутки носил в себе пульку

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    В Педиатрическом университете 7 января рассказали о том, как проводили операцию раненному в Полюстровском парке 16-летнему юноше. По информации пресс-службы, подросток получил пулю в палец правой руки, прикрывая лицо. Пулька застряла в конечности, скорая была вызвана лишь спустя сутки. Вся эта информация есть в истории болезни пациента.

    В сочельник во втором хирургическом отделении дежурил опытный хирург Александр Копяков. Он мастерски извлек инородное тело из пальца и обработал рану. Врачи отмечают, что если бы юноша еще немного поносил в себе пульку, палец пришлось бы отнять из-за заражения.

    «Из Педиатрического университета по окончании операции была передана телефонограмма в РУВД Выборгского района и в 3-й отдел полиции Калининского района. Обстоятельства травмы до конца не выяснены. По финальной версии, она произошла в Полюстровском парке. Ранее мальчик утверждал, что инцидент с напавшими на него лицами произошел в Муринском парке», — рассказали в пресс-службе вуза.

    Подросток отказался разговаривать с оперативником. Мать потерпевшего рассказала, что у сына возник конфликт со старшими ребятами.

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