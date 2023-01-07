В Полюстровском парке подстрелили 16-летнего юношу. Он отказался говорить с полицией

Учащийся 1 курса одного из колледжей Петербурга пострадал в уличном конфликте на территории Полюстровского парка. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 января.



Накануне вечером в Педиатрический университет доставили 16-летнего юношу с ушибом пальца левой кисти. В приемный покой прибыли сотрудники полиции.

Мать потерпевшего рассказала им, что 5 января в Полюстровском парке ее сын повздорил с тремя неизвестными 18–20 лет. В результате беседы на повышенных тонах один из старших достал пневматический пистолет и выстрел в руку учащегося. Оперуполномоченный попытался опросить подростка, но тот наотрез отказался рассказывать о причинах конфликта. Проводится проверка.