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    В Полюстровском парке подстрелили 16-летнего юношу. Он отказался говорить с полицией

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    Учащийся 1 курса одного из колледжей Петербурга пострадал в уличном конфликте на территории Полюстровского парка. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 января.

    Накануне вечером в Педиатрический университет доставили 16-летнего юношу с ушибом пальца левой кисти. В приемный покой прибыли сотрудники полиции.

    Мать потерпевшего рассказала им, что 5 января в Полюстровском парке ее сын повздорил с тремя неизвестными 18–20 лет. В результате беседы на повышенных тонах один из старших достал пневматический пистолет и выстрел в руку учащегося. Оперуполномоченный попытался опросить подростка, но тот наотрез отказался рассказывать о причинах конфликта. Проводится проверка.

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