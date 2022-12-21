Офлайн. Малый бизнес заставят платить за корпоративную почту

Фото: Игорь Иванко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





С апреля 2023 года «Яндекс» вводит для корпоративных клиентов систему платных подписок. Теперь компании, которые годами пользовались бесплатной почтой для сотрудников, должны платить за нее. Малому бизнесу дешевле будет обзавестись собственными почтовыми серверами.



По оценкам экспертов, у сервиса десятки и сотни тысяч корпоративных клиентов, которые до апреля вынуждены найти альтернативу привычной для себя работе с почтовой службой «Яндекса».



Письма присылаете? Нет, просто показываем

За все годы работы Интернета в России, который по возрасту примерно такой же, как и вся новая экономика страны, большинство пользователей привыкли к бесплатной электронной почте. Адреса вида IvanPetrov@mail.ru или Malyshka85@yandex.ru отлично подходят для частных пользователей, и с ними ничего не происходит и не будет происходить в обозримом будущем.



Другое дело — корпоративные адреса. Их заводили небольшие фирмы, чтобы удобнее и солиднее было вести бизнес. Так ООО «Ромашка» могло завести себе адрес вроде sales@romashka.ru. Это делалось также через два основных почтовых сервиса в стране — Mail.ru (сейчас входит в VK group) и yandex.ru. Все эти годы для небольших компаний такая услуга была бесплатной, и два гегемона делили рынок примерно пополам. Есть еще gmail.com, но он уже довольно давно стал такие услуги предоставлять за деньги, а сейчас заплатить за них российской кредитной карточкой довольно проблематично.



На рынке давно ходили слухи о скором прекращении халявы, и вот с 17 апреля 2023 года меняются условия использования сервисов «Яндекс 360» для бизнеса: теперь за работу в корпоративных почтах нужно будет платить. Дальше — либо увеличивать расходы, либо с вещами и письмами бежать в другой сервис. Иначе все услуги будут ограничены для компаний до тех пор, пока они не пополнят свой баланс и не выберут тарифный план. Другой сервис — это VK group.

Пока он не объявлял о переходе на платные рельсы, и запросы «Фонтанки» о таких своих планах в компании оставили без ответа. Но все понимают — это тоже вопрос времени. Возможно, подозревают участники рынка, VK group хочет еще немного подкопить клиентскую базу за счет тех клиентов «Яндекса», кто ринется к ним с апреля, чтобы сэкономить. И вот тогда, убеждены скептики, и последует коварный шаг второго гегемона и окончательный закат эпохи бесплатной корпоративной почты.



При этом если компания, чья почта размещена у «Яндекса», не заплатит за подписку до 17 числа, то совсем уж ее не выгонят. В бесплатной версии останется режим чтения: пользователям будут доступны письма и новые входящие, но ответить на них через корпоративный аккаунт будет нельзя. Кроме того, неплательщикам запретят загружать новые файлы на диск и пользоваться рассылками. Добавить почту для новых сотрудников или подключить новый домен тоже не получится.



«Мы вынуждены пересмотреть некоторые условия использования сервисов «Яндекс 360» для бизнеса из-за изменений в цепочках поставок. Мы видим растущий интерес как пользователей, так и бизнеса к набору сервисов «Яндекс 360» и активно развиваем подписку на решения «Яндекс 360» для бизнеса, чтобы каждая компания могла получить большое количество полезных и удобных функций, а «Яндекс 360» оставался максимально доступным для всех», — объяснили свое решение в «Яндексе» «Фонтанке».



В компании предлагают три тарифных плана для сотрудников. «Базовый» за 249 рублей в месяц за одного пользователя включает 100 ГБ места на диске, 1,5 тысячи писем в рассылках, видеовстречи без ограничений по времени и отсутствие рекламы на сайте. «Оптимальный» за 469 рублей в месяц за сотрудника — 1 ТБ места на диске, 50 тысяч писем в рассылках, единый вход (SSO) и защищенный архив рабочих писем, а «расширенный» за 1 399 рублей — 3 ТБ Диска и 100 тысяч писем помимо бонусов двух предыдущих.



Получается, что для небольшой компании, у которой 25 почтовых адресов, работа с «Яндексом» обойдется минимум в 6 225 рублей в месяц, а это 74 700 в год. Если жить с размахом и шиковать с рассылками на 100 тысяч писем, придется платить 34 975 рублей в месяц и 419 тысяч в год.



Малый бизнес без почты

При этом далеко не каждая небольшая компания сможет такие траты потянуть. Обычно у малого бизнеса лимит расходов на связь — несколько тысяч рублей в месяц, и это включая хостинги, поддержку сайтов и телефонию, рассказал Юрий Брюквин, гендиректор аналитического агентства «Рустелеком». Связь и без того подорожала на 10–15 % , поэтому на новые траты согласятся далеко не все.

«Моя фирма сейчас будет уходить из «Яндекса». Он хочет зарабатывать, невзирая ни на что, и собирать деньги за всё подряд, в том числе и за корпоративную почту. Для больших компаний она изначально стоила денег, а для маленьких была условно бесплатная, хотя и с ограничениями. На мой взгляд, малый и микробизнес не готов за это платить, потому что и так расходная часть у нас выросла», — считает Юрий Брюквин.



В его компании планируют переносить почту в Mail.ru, а если и он введет плату, то «поднимать» свой почтовый сервер. Причем это, по наблюдениям Брюквина, план большинства: протянуть на бесплатном как можно дольше, а дальше — сами. Кроме того, среди пользователей уже меняется уровень доверия и лояльности к компании. «Все начинают думать о «Яндексе» как о такой жадной корпорации, которая с микробизнеса хочет получить достаточно ощутимые деньги», — подчеркнул Юрий Брюквин.

При этом «Яндекс» на пути перевода корпоративных клиентов в поле подписок не первый: еще летом подобную программу для профессиональных почт предложил Google — один сотрудник обходится в 5,4 доллара (примерно 358 рублей). Сотрудничество с бизнесом за деньги — это общая тенденция, считает Денис Кусков, гендиректор TelecomDaily, поэтому вопросов и претензий к «Яндексу» особо быть не должно. Рынок конкурентный, из-за большой трансформации бизнеса у компании лишних денег нет, поэтому путь по «проторенной Google дорожке» — это не так уж и плохо.



«Частным лицам Яндекс не делает платные почты, касательно корпоративных — компании, которые работают, они для чего работают: чтобы заниматься меценатством или зарабатывать деньги? Зарабатывать деньги. Если они пользуются сервисом какой-то компании, то любая работа должна быть оплачена. Я считаю, что это нормально. Вопрос в цене и в ее адекватности — это да, но не более того», — считает Денис Кусков.

Есть ли альтернативы Яндексу?

Для тех, кто решил отказаться от «Яндекса» путей есть несколько. Первый — перейти на Mail.ru. Однако, по мнению экспертов, вполне вероятно, что и его благотворительность скоро закончится и за корпоративные аккаунты тоже придется платить. Редакция «Фонтанки» присыла вопрос в пресс-службу VK, однако ответ о планах компании к моменту публикации не получила.

Второй вариант — попытаться подобрать другой сервис, но и здесь есть загвоздки. «Варианты-то есть, другой вопрос — это доверие. Нужно доверять компании, на базе которой создается корпоративная почта: весь почтовый трафик идет через нее, она может при желании и читать ваши письма, и хранить, и копировать», — отметил гендиректор «Рустелеком». Вероятно, малому бизнесу может подойти «Рамблер», но идти на зарубежные сервисы точно не стоит. «Яндекс» дал время на расставание и сбор информации и файлов до апреля, а тот же Google, который и без того объявил себя банкротом на территории России, в любой момент может взять и всё закрыть, считает Юрий Брюквин.



Третий путь — это перейти на свой сервер и работать на нем. Организовать свое почтовое хозяйство под руководством тех. специалистов несложно и выгоднее в сравнении с ценой на подписку, считает эксперт.



«Минимальный тариф 250 рублей на пользователя. У нас малый бизнес, то есть 20 почтовых ящиков. То есть, я должен заплатить 5 тысяч в месяц. Это даже для моей организации уже нерентабельно. За эти деньги я могу поднять свой сервер, и уже никаких ограничений ни по письмам, ни по месту», — отметил гендиректор «Рустелекома».

Для этого требуется сам сервер — виртуальный (его можно арендовать у провайдеров вроде «Селектел») или реальный. Можно купить или арендовать в интернете готовый за 500 рублей в месяц или создать его хоть на домашнем компьютере, если хватит стабильного интернет-подключения и денег на оплату коммуналки для работающего 24 часа 7 дней в неделю устройства. Также нужно запросить у провайдера IP-адрес и установить уже сами настройки: прописать домен, на котором создана почта и пр.. После этого все почтовые ящики вида @romashka.ru можно создавать на этом сервере. Дальше к нему настраивается доступ снаружи через интернет-провайдер, чтобы сервер мог «забирать» письма, отправленные на почтовые адреса вида @romashka.ru и раскидывать их по нужным ящикам пользователей-ромашек. Если вы новая компания, то придется регистрировать и доменное имя — от 90 до 300 рублей в год.



Однако за полную свободу придется платить неудобствами. Во-первых, функционал целого сервера для небольших компаний избыточен, и большинство возможностей просто не будут использоваться. Во-вторых, как подчеркнул Юрий Брюквин, почта — «довольно чувствительная штука», поэтому за ней идет охота у спамеров. Свой сервер придется самостоятельно защищать и обслуживать, в то время как «Яндекс» был удобен тем, что не приходилось заморачиваться с технической поддержкой. И тем более — удобным интерфейсом.

О том, что он, по сути, также пока предоставляется пользователям бесплатно, хотя его создание и поддержание стоило огромных денег, мало кто задумывался. Управлять своей почтой было удобно и под силу любому даже далекому от компьютерной грамотности владельцу маленькой фирмы. При отказе от этих радостей цивилизации, ему придется как минимум, многое узнать. Ну или искать человека, который будет управлять всем этим хозяйством за него.



Гендиректор TelecomDaily предложил малому бизнесу другую альтернативу — перейти на частные почтовые ящики (тот самый ivanpetrov@mail.ru) и отказаться от корпоративных.

«Альтернатива остается — частные ящики, если это малые предприятия. Если большие, то конечно, это уже другие аспекты, им важно, чтобы был домен их собственный, чтобы была качественная поисковая система. Но будет ИП, которая торгует индюшатиной или путевками, какая им разница, что у них будет «индюшка.ком» или яндекс.ру?» — отметил Денис Кусков.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

