Путин запретил пропаганду ЛГБТ и смены пола. Что теперь нельзя?

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И каждый россиянин с 5 декабря хочет понимать, что подразумевается под пропагандой ЛГБТ и какую черту в публичном пространстве лучше не переступать. В понедельник Владимир Путин подписал целый пакет документов-законов, запрещающих «рекламировать» однополые отношения, педофилию и смену пола. Поборники традиционных семейных ценностей получили карт-бланш.

Начнем с самого главного. Если раньше нетрадиционное нельзя было показывать детям, то теперь нельзя никому. Новый закон призван защитить хрупкую психику взрослых от «пагубного влияния». Источники пропаганды среди несовершеннолетних будут караться еще жестче, чем прежде. За ЛГБТ-контент для школьников физические лица могут быть наказаны штрафом до 400 тысяч рублей, юридические — до 5 миллионов рублей. За «рекламу» смены пола — до 200 тысяч рублей и до 4 миллионов рублей.

Согласно вступившим в силу поправкам, пропаганда с сегодняшнего дня полностью запрещена в соцсетях, СМИ и рекламе. Это значит, что фильмы про однополую любовь или педофилов просто не смогут получить прокатное удостоверение в России, с книгами история та же. Следить за ресурсами будет Роскомнадзор. При нахождении контента, противоречащего закону, РКН сможет включать сайты в единый реестр запрещенной информации для последующей блокировки. Как именно будет проходить мониторинг, пока одному РКН известно.

Разумеется, товары с пропагандой нетрадиционных ценностей тоже под запретом. За распространение книг, игр и так далее грозит административная или уголовная ответственность. При этом до сих пор неизвестно, что именно считается пропагандой ЛГБТ. Формулировки закона позволяют трактовать его достаточно вольно. В ноябре «Фонтанка» общалась с автором поправки — председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, членом партии КПРФ Ниной Останиной. Она пояснила, что пропаганда — это побуждение к повторению действия. То есть в нейтральном ключе о геях, как о представителях общества, все же можно будет говорить. Гей-клубы, по мнению Останиной, трогать не будут, если своим существованием они не будут смущать людей. А вот специализированные сайты знакомств, считает депутат, представляют опасность одним своим существованием.