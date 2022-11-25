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    Иногда радуга — это просто радуга. Как неподписанный закон о ЛГБТ-пропаганде разбудил полицию нравов

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    Соцсети

    Только Госдума приняла закон о ЛГБТ-пропаганде и смене пола, как в народе активизировались борцы с содомом. В радужном шарике они видят угрозу традиционным ценностям, а книгам, в сюжет которых ложатся истории про однополую любовь, объявляют войну.

    Москвичка в магазине устроила скандал, увидев воздушный шар, на котором цветами радуги написано «Happy birthday to you». Сотрудникам она заявила, что сфотографирует и отправит «куда надо». Работники магазина напомнили посетительнице, что в Советском Союзе тоже была радуга. Женщина же заявила, что ее от всего этого тошнит.

    Читатели «Фонтанки» не отстают и присылают 25 ноября фото фантиков от конфет «Милому созданию».

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    В Петербурге на Невском проспекте мужчина по имени Анатолий посетил флагманский магазин сети «Буквоед». В книжном он устроил небольшой беспорядок, развалив стопку скандальных книг «Лето в пионерском галстуке» и поругался с персоналом. По словам Анатолия, он обратился в полицию и прокуратуру с жалобой на магазин, который не желает убирать с глаз товар, пропагандирующий однополую любовь.

    «Фонтанка»

    К слову, интернет-магазин «Лабиринт» пошел на опережение и убрал из продажи издания, которые могут разозлить покупателей. В объявлении на главной странице сайте сказано, что даже из предзаказов «запрещенку» изымут.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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