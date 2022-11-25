Иногда радуга — это просто радуга. Как неподписанный закон о ЛГБТ-пропаганде разбудил полицию нравов

Только Госдума приняла закон о ЛГБТ-пропаганде и смене пола, как в народе активизировались борцы с содомом. В радужном шарике они видят угрозу традиционным ценностям, а книгам, в сюжет которых ложатся истории про однополую любовь, объявляют войну.



Москвичка в магазине устроила скандал, увидев воздушный шар, на котором цветами радуги написано «Happy birthday to you». Сотрудникам она заявила, что сфотографирует и отправит «куда надо». Работники магазина напомнили посетительнице, что в Советском Союзе тоже была радуга. Женщина же заявила, что ее от всего этого тошнит.

