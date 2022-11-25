«Лабиринт» приостановил продажу ряда товаров из-за принятия закона о ЛГБТ-пропаганде

Книжный интернет-магазин «Лабиринт» пошел на опережение и еще до вступления в силу закона о ЛГБТ-пропаганде убрал из продажи все, что может подпадать под запрет. О сокращении ассортимента сообщается на главной странице сайта. Сначала администрация рассказывает о грядущих изменениях в законодательстве, а затем переходит к тому, как это отразится на товарах.



«В связи с этим Интернет-магазин «Лабиринт» временно приостановил продажу ряда товаров, в том числе сбор и продажу некоторых предзаказов. Мы проводим анализ их содержания на предмет наличия в них запрещенной к распространению информации. По окончании проверки мы предоставим вам возможность приобретать товары, продажа которых разрешена Российским законодательством», — сказано в сообщении.

