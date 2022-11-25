«Лабиринт» приостановил продажу ряда товаров из-за принятия закона о ЛГБТ-пропаганде

Книжный интернет-магазин «Лабиринт» пошел на опережение и еще до вступления в силу закона о ЛГБТ-пропаганде убрал из продажи все, что может подпадать под запрет. О сокращении ассортимента сообщается на главной странице сайта. Сначала администрация рассказывает о грядущих изменениях в законодательстве, а затем переходит к тому, как это отразится на товарах.
«В связи с этим Интернет-магазин «Лабиринт» временно приостановил продажу ряда товаров, в том числе сбор и продажу некоторых предзаказов. Мы проводим анализ их содержания на предмет наличия в них запрещенной к распространению информации. По окончании проверки мы предоставим вам возможность приобретать товары, продажа которых разрешена Российским законодательством», — сказано в сообщении.
И действительно, теперь на «Лабиринте» не найти, например, скандальную книгу «Лето в пионерском галстуке». Также не находится ничего по аббревиатуре ЛГБТ. Про секс пока все есть.
Накануне Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Штрафы более чем серьезные. Владимир Путин закон пока не подписал.