У Игоря Корнелюка юбилей. Ему исполнилось 60 лет. Карьеру он начинал с аранжировок детских спектаклей. Позже работал музыкальным руководителем тогда ленинградского театра «Буфф».



С его композициями знакомы многие. Это и «Дожди», и «Билет на балет», и «Пора домой». Игорь Корнелюк — автор множества саундректов к фильмам и сериалам. Например, «Мастер и Маргарита», «Идиот», «Русский перевод», «Тарас Бульба» и «Легенда о Тампуке».