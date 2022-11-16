У Игоря Корнелюка юбилей. Ему исполнилось 60 лет. Карьеру он начинал с аранжировок детских спектаклей. Позже работал музыкальным руководителем тогда ленинградского театра «Буфф».
С его композициями знакомы многие. Это и «Дожди», и «Билет на балет», и «Пора домой». Игорь Корнелюк — автор множества саундректов к фильмам и сериалам. Например, «Мастер и Маргарита», «Идиот», «Русский перевод», «Тарас Бульба» и «Легенда о Тампуке».
Одна из самых известных песен Игоря Корнелюка — «Город, которого нет» — была написана изначально к сериалу «Бандитский Петербург». «Я не писал хит, у меня не было желания понравиться. Я хотел написать точную музыку для кино, что является очень сложной задачей на самом деле», — вспоминал автор в интервью «Фонтанке».
Тем не менее песня очень быстро стала настоящим хитом, и любима многими по сей день. Попробуйте освежить ее текст в памяти: вы действительно помните «Город, которого нет»?
В первой же строчке лирический герой песни говорит: «Ночь и <…>, данная навек». Какое слово мы пропустили?
Дальше героя кто-то или что-то согревает. Строчка звучит следующим образом: «Все равно бесконечно <…> согрет».
Со следами лирического героя все время что-то происходит. Они то теряются, то… («День за днем, то теряя, то <…> след»)
Герой надеется найти город, которого нет, за порогом лет: «Может быть, за порогом <…> лет». Каких именно?
Припев, уверены, вы помните. И все же: очаг для героя горит, как знак каких-то истин. Каких именно? («Как вечный знак <…> истин»)
Автор: Игорь Корнелюк / YouTube