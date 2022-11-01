29 ноября — круглый стол «Надо меньше пить? Проблема алкоголизма и ее решение»

По данным ВОЗ, в мире более 140 млн человек страдают от алкоголизма, при этом большая часть из них никак не лечится. По итогам 2021 года Минздрав насчитал около 1,2 млн человек с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы. Россия вообще долгое время считалась одной из стран, где люди пьют больше всего в мире, но за последние годы тенденция изменилась, и алкоголя стали употреблять меньше — так, с 2008 года оно сократилось на 40%. Есть и «тихие» алкоголики, в статистику не попадающие — по оценке Минздрава до 30% людей выпивают каждый день одну рюмку крепкого алкоголя или его эквивалент. Где граница между «употреблением» и «злоупотреблением» и что с этим делать — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— В какой момент человек или его близкие могут понять, что это алкоголизм? Как понять, есть ли заболевание?
— Существует ли безопасная доза или частота употребления алкоголя?
— Какова статистика алкоголизма? Растет ли количество заболевших? Стали ли люди активнее обращаться к наркологам?
— Есть ли разница между мужским и женским алкоголизмом?
— К каким последствиям для здоровья приводит алкоголизм? Можно ли их компенсировать, если бросить пить?
— Какие методы лечения алкоголизма сейчас используются? Как долго идет процесс лечения? Насколько оно эффективно?
— В каком случае может потребоваться стационарное лечение?
— Как вы оцениваете систему наркологической помощи людям? Чего ей не хватает, чтобы быть более эффективной?
— Как долго должна продолжаться реабилитация?
— Существуют ли методики, которые позволяют вылечить человека без его ведома? Или это сплошное шарлатанство?
Приглашаем к участию: врачей наркологов, психиатров, терапевтов, психологов, представителей реабилитационных центров и т.п.
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru