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    18 ноября — круглый стол «Где строительная отрасль находит материалы и оборудование»

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    Считается, что с 2014 года некоторым строительным компаниям удалось найти российские аналоги до 90% материалов, использующихся в строительстве. Но определенная доля импорта все равно есть, плюс определенную долю в поставках составляли западные компании, разместившие производство в России, а сейчас покинувшие ее. Вместе с логистическими проблемами и ростом цен это несколько осложнило жизнь игрокам строительного рынка. Насколько успешно продвинулось импортозамещение в строительной отрасли и чем замещается импорт, выясним на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Где сегодня самые больные точки: по каким стройматериалам, оборудованию, инженерии, технике для стройки особенно остро стоит вопрос замены или поиска новых решений?
    • В каких направлениях импортозамещение можно назвать успешным?
    • Изменилась ли ситуация с ценами на стройматериалы и оборудование за последние полгода? Что стало главным фактором изменения/стабилизации цен?
    • Уход западных производителей с российского рынка — что будет с предприятиями, каковы перспективы их развития?
    • Какие материалы и оборудование пока нельзя заменить отечественными аналогами и почему? Какие импортные аналоги рассматриваются взамен ушедших марок?
    • Возможности параллельного импорта в сфере строительства?
    • IT для стройки: есть ли необходимость импортозамещения? Есть ли наработки?
    • Как поиски новых материалов отражается на себестоимости строительства и в итоге квадратного метра?

    К участию в круглом столе приглашаются производители и поставщики стройматериалов и инженерных систем, оборудования, застройщики.

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 18 ноября 2022 года

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

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