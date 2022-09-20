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    Мы у них в гостях. Учёные подсчитали, что на Земле обитают около 20 квадриллионов муравьев

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    Учёные из Гонконга выяснили, что на Земле живет около 20 квадриллионов (миллионов миллиардов) муравьёв. Об этом сообщает газета The Washington Post, которая ссылается на статью, опубликованную в издании Национальной академии наук США (Proceedings of the National Academy of Sciences).

    Исследователи проанализировали 489 научных работ о жизни муравьёв на планете и выяснили, что масса насекомых сопоставима с 12 мегатоннами углеродного волокна.

    «Если бы всех муравьев можно было положить на весы, они бы перевесили всех птиц и млекопитающих вместе взятых. На каждого человека приходится около 2,5 миллион муравьев», — пишет газета.

    По словам ведущего автора исследования Патрика Шультхайса, научного сотрудника Вюрцбургского университета в Германии, подсчитать муравьёв удалось благодаря данным «тысяч авторов из разных стран», которые изучали этот вопрос в течение столетия.

    Исследователи применяли два способа подсчёта: собирали образцы опавших листьев, по которым проходили муравьи, и ставили специальные маленькие ловушки для насекомых. Такие работы проводили почти во всём мире, хотя данных по ряду районов Африки и Азии нет.

    Муравьи живут практически везде, за исключением Антарктиды и Арктики, больше всего их обитает в тропических и субтропических районах.

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