Мы у них в гостях. Учёные подсчитали, что на Земле обитают около 20 квадриллионов муравьев

Учёные из Гонконга выяснили, что на Земле живет около 20 квадриллионов (миллионов миллиардов) муравьёв. Об этом сообщает газета The Washington Post, которая ссылается на статью, опубликованную в издании Национальной академии наук США (Proceedings of the National Academy of Sciences).



Исследователи проанализировали 489 научных работ о жизни муравьёв на планете и выяснили, что масса насекомых сопоставима с 12 мегатоннами углеродного волокна.