Мы у них в гостях. Учёные подсчитали, что на Земле обитают около 20 квадриллионов муравьев

Учёные из Гонконга выяснили, что на Земле живет около 20 квадриллионов (миллионов миллиардов) муравьёв. Об этом сообщает газета The Washington Post, которая ссылается на статью, опубликованную в издании Национальной академии наук США (Proceedings of the National Academy of Sciences).
Исследователи проанализировали 489 научных работ о жизни муравьёв на планете и выяснили, что масса насекомых сопоставима с 12 мегатоннами углеродного волокна.
«Если бы всех муравьев можно было положить на весы, они бы перевесили всех птиц и млекопитающих вместе взятых. На каждого человека приходится около 2,5 миллион муравьев», — пишет газета.
По словам ведущего автора исследования Патрика Шультхайса, научного сотрудника Вюрцбургского университета в Германии, подсчитать муравьёв удалось благодаря данным «тысяч авторов из разных стран», которые изучали этот вопрос в течение столетия.
Исследователи применяли два способа подсчёта: собирали образцы опавших листьев, по которым проходили муравьи, и ставили специальные маленькие ловушки для насекомых. Такие работы проводили почти во всём мире, хотя данных по ряду районов Африки и Азии нет.
Муравьи живут практически везде, за исключением Антарктиды и Арктики, больше всего их обитает в тропических и субтропических районах.