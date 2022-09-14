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    Санкции и контрсанкции

    От немецких помидоров до шведского хлеба. Дефицит газа в Европе скоро ударит по неожиданному

    1992
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    Дефицит газа в Европе начинает бить по секторам, которые не имеют никакого отношения к коммунальным услугам или электроемким отраслям. По касательной задевает как поставщиков, так и производителей продуктов питания и напитков. Предприятия и потребители сталкиваются с необходимостью принимать трудные решения.

    Проблемы начинают затрагивать большие и маленькие производства по все Европе, сообщает Bloomberg. Расположенная в бельгийской деревне Мелле пивоварня Huyghe рассматривает возможность закрытия: цены на жидкий газ выросли в 13 раз. «Возможно, мне придется остановить производство, пока я не придумаю план Б, что произойдет впервые с 1906 года», – рассказал изданию владелец компании Ален Де Лаэт.

    Беды этой пивоварни лишь иллюстрируют, насколько взаимосвязана Европа. Так, норвежская крупная компания по производству удобрений Yara International ASA остановила выпуск аммиака на заводе в Нидерландах. Это, в свою очередь, заставило поставщика углекислого газа Huyghe Nippon Gases взвинтить цену с 250 до 3350 евро. Углекислый газ жизненно важен для пищевой промышленности. Его используют во многих сферах: от оглушения скота перед убоем до упаковки и сохранения продуктов.

    «В настоящее время производство на основе газа в Европе нерентабельно. Мы продолжаем следить за ситуацией и адаптировать наше производство», – заявила Bloomberg вице-президент Yara по связям с европейским правительством Тиффани Стефани.

    О проблемах заявляет и Carlsberg Group: компания уже рассказала, что ей придется либо значительно сократить, либо вовсе остановить производство пива в Польше.

    Немецкий производитель помидоров, клубники и перца Wittenberg Gemuese GmbH также уже столкнулся с проблемами. «Без отопления здесь ничего не работает. Нам все же повезло, так как на прошлой неделе температура была умеренной», – рассказал управляющий директор компании Кевин ван Эйперен.

    О рисках для будущих поставок предупредила и одна из крупнейших пекарен Швеции Pagen. Проблема, по словам руководства компании, не только в резком росте цен на электроэнергию, но и рисках ее отключения. Так, глава отдела коммуникаций и устойчивого развития пекарни Берит Апельгрен рассказывал, что отключение света на 1 секунду в июне повлияло на производство на четыре недели.

    О том, как ЕС собирается преодолевать энергетический кризис, официально должно быть объявлено в ближайшее время. Предполагается, в частности, что помимо распределения прибыли в пользу нуждающихся, могут быть введены нормативы по использованию энергетики.

    Ранее в Европе активно обсуждалось введение потолка цен на российский газ (подробнее читайте в материале «Замерзнет ли «волчий хвост?» Совет ЕС готовится обсудить «ценовой потолок» на российский газ»). Однако, пока от этой идеи отказались.

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