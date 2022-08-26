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    Музыка

    «Все говорили, она вряд ли еще может петь». Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили совместный хит

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    Освободившаяся от опеки поп-звезда Бритни Спирс и пианист и певец Элтон Джон выпустили совместный трек — песня стала возвращением артистки на большую эстраду спустя шесть лет после выхода последнего альбома.

    Композиция Hold Me Closer доступна на различных платформах — но не в России: компания Universal ранее запретила распространять свою продукцию на этот рынок. Песня объединяет элементы хита Элтона Джона 1971 года Tiny Dancer и его песни 1992 года The One.

    По словам Элтона Джона, которые приводит The Guardian, Бритни Спирс пришла на запись уже распевшись, с пониманием своей задачи и справилась менее чем за два часа.

    «Она пела фантастически, — заявил Элтон Джон. — Все говорили, что она вряд ли еще может петь, но я считал: начинала она блистательно, так что, думаю, может. И она это сделала, я был очень взволнован».

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