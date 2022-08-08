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    Боевые действия на Украине

    Грязная работа за спасибо. О чем молчат в Военно-медицинской академии

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    ВМедА. Старший сержант из Мурманска Максим
    ВМедА. Старший сержант из Мурманска МаксимФото: «Фонтанка.ру»
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    Перед госпиталем я долго просидел в машине. О чем их спрашивать? Там самое отвратительное слово — интервью. Собрался, зашел в назначенное время, и мой петербургский план на «бой» рассыпался.

    Военно-медицинская академия имени Кирова выдраена. Не знал бы, при входе подумал, что это головной офис нефтяной корпорации. Под ногами мрамор, бесшумный лифт, будто в звездном отеле. Хоть премьер-министра зови. Внутрь меня взяли с собой ветераны спецназа и те, кто привез подарки. Первым шагал Герой России Алексей Махотин.

    Как только двери нежно расступились на нужном этаже, нас остановил оперный голос Василия Герелло: «…ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал…» Аккуратно прошли в пространство перед палатами. Концерт заканчивался, Герелло пел как в последний раз. Передо мной — десятки затылков. Раненые не переговаривались, не шевелились.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Герелло много раз сказал спасибо, поклонился. Тишина тут пронзительней аплодисментов. Статный приветливый подполковник спокойно скомандовал: «Офтальмология остается, все остальные по палатам. Сейчас гости вам вручат подарки». Стали расходиться. Больничные пижамы, замотанные руки, залепленные глаза. Все ребята. Война — дело молодых.

    — Господа, сейчас вас проведут по палатам, — обратилась к нам врач в идеально выглаженном белом.

    «Господа» резануло.

    Уступая друг другу, пропуская вперед тех, кто в форме и орденах, двинулись. Нас — штатских — было человек восемь. Все друг друга знаем по спорту СССР, по прошлой жизни, по хлопотной эпохе 90-х. Давно не виделись, но все лишь взаимно кивали. Брали пакеты, заходили, жали руки.

    Спасибо, спасибо, спасибо — палата.

    Спасибо, спасибо, спасибо — палата.

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    Мне трудно. Мне же надо сделать снимки. Мне же — про поговорить. А в каждой палате — по четверо искалеченных. Много их близких. Матери, жены.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Телефон чуть поднимал украдкой, словно терплю, когда огрызнуться.

    Жду, пока все выйдут, а меня зовут за собой. Сквозь зубы: «Догоню, мне надо». Оборачиваюсь, делаю шаг вглубь. Парень, полусидя на кровати у окна, оборачивается. Всё его лицо, плечи, грудь в черных рубцах и густых точках, как слепнями облеплен. Я замер с пакетом в руках, растерялся, первая мысль: глаза? Его поцеловал его бог — есть. Он улыбнулся на пакет: «Мне уже дали, спасибо». Знаю, что трое его товарищей смотрят на меня. Чисто занавес рухнул, а я на сцене в трусах.

    — Всё равно, пусть будет, спасибо, — ставлю пакет посередине палаты, чуть наклоняюсь и медленно выхожу в коридор.

    За мной наблюдал врач. Всё про меня увидел. Отойдя пару метров, говорит: «Сейчас-то ребят меньше, раньше было — да, всё перепахано».

    В соседней палате шумно. Жмут пятерни, раненые радуются спецназовцам в медалях.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Платонов кто?», «Залманов кто у нас?» — тепло летят вопросы, расставляются пакеты. Ладони в ладони.

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Не захожу, медлю. Вижу, в другой палате — один боец. Он сидит на кровати, смотрит прямо на меня. Шагаю, нахожу свою улыбку. Подхожу, жму руку, но говорит он нескладно, смотрит сквозь меня. На лбу — заживший розовый бугорчатый шрам.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    — Всё уже хорошо, правда? — разлепляю губы.

    — Да, мне лучше.

    Голос тонкий, руки его свешаны, неподвижны, как у манекена. Какая тут, к бесам, фотография? Чуть разворачиваюсь. В глубине сидит его мама. Маму не узнать нельзя. Она смотрит на него. Русская такая мама в возрасте, она точно носит деревенский платок. Женщина не отрывает взгляда от него уже много дней, а отвечает мне, не видя меня: «Осколок под каску залетел». И показывает на себе, как залетел. Ей показалось, что я не понял, — вновь показывает, как залетел. Она так показывает в сотый раз. «Врачи говорят, что восстановится. Сами мы из Вологды. Обещают». Дотрагивается рукой до своего глаза. Пальцы останавливаются на веке. Уже всё выплакала. Мои мысли как в стакане. Делаю шаг, наклоняюсь, целую ей руку. «Извините меня», — и медленно пячусь, как будто выпихивают.

    — Жень, давай! Тебя потом искать, — находит меня товарищ — и поворачиваем за угол. А я не спросил ее имя.

    В этой палате легче. Здесь те, к кому возвращается сила. Больше плавных жестов, даже шуток. «Осетин?!» — вскрикивает один из нас, быстро подходя к кровати с крепким, бородатым мужчиной. «Русский! Но можно и осетин!» — смеется больной.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Опять втихомолку щелкаю телефоном. Один из них видит, хочет помочь: «Братуха, не тушуйся, снимай!» Не хочу в упор.

    Заглядываю в соседнюю. На меня смотрит человек. Нога замотана гипсом, на теле шрамы.

    — Евгений, — жму ему руку.

    — Максим.

    — Вы откуда?

    — Из Мурманска.

    — Сколько в армии?

    С 2014 года контракт. Мне тридцать три.

    — Офицер?

    — Старший сержант.

    — Что врачи?

    Месяца через три ходить буду. Потом бегать научусь. Желудок тоже пробило, но всё в порядке. Ребра тоже, но разойдусь и вернусь.

    — Вернетесь? — посмел я.

    — А как по-другому? У меня на руках друг погиб. Я пока себя перевязывал, он кровью истек, ему артерию пробило. Надо их добить, иначе они по этим улицам гулять будут.

    — У вас семья есть?

    Конечно. Жена, двое детей, первый — пацан. Я сам не верил, что мы туда поедем с учений, а потом — раз, и за границей. Связь потерялась, я ей только через десять дней позвонил.

    — Что жена?

    Шумит: не пущу. На то она и жена. Я бы так же вел себя.

    У меня всплывает рифма петербургского рэпера Рича. Знаю, его недавний текст подхватил Донбасс: «Пацаны за тебя делают всю грязную работу, без перерыва на коньяк, без перерыва на субботу».

    — Если посмотреть в окно, то там солнце, люди гуляют, в ресторанах выбирают кушанья.

    — Я бы тоже на шашлыки ездил. Мне одноклассники звонят, кричат, что я сумасшедший. Но там как на другой планете. Это сначала ничего не понимаешь, а потом всё ясно. Это здесь говорят: что вы туда лезете? Вас там убьют. А я ходил там и видел такие же дома. как наши, только прилетело в них. Я представлял, как в наши дома прилетит. Если бы они увидели это, то думали бы так же. Они же до конца картины не видят, хотя должны были понимать, что всё накаляется. А пацаны там — на передовой. Сейчас мы всё там погасим и тоже будем веселиться.

    — Если мы соберем здесь всех ваших одноклассников, сколько будут за, сколько против?

    За нас или за Украину?

    — Да.

    — Да почти все за нас.

    Меня в редакции попросили поспрашивать, каких артистов, певцов ребята хотели бы услышать во ВМедА. Вот я задвинул: «Сегодня Герелло пел, он постоянно сюда приезжает, а кого бы вы еще хотели услышать?» Максим удивленно на меня посмотрел.

    В этот момент в палату заглянул офицер. «Евгений, я вас прошу! Мы вас потеряли. Так не делается. Это же военный госпиталь!»

    — Можно я вас сфотографирую? — набрался я смелости.

    — Давай, — разрешил Максим. Ему было больно, но он подтянулся.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Ни разу не думал о певцах, мне бы вылечиться и вперед», — почти мне в спину попрощался Максим. Он — верующий крестоносец — еще не вышел из боя.

    Меня подтолкнули в палату, где было тихо. Никто там не привставал с коек. Вдруг слева я увидел ребенка. На вид лет шестнадцати, как перевязанная удочка, мирно смотрел на пришедших. Протиснулся к нему. Рядом сидела его мама. Он из Сибири. Буряты небольшого роста, и они часто выглядят очень молодо.

    Большинство ранений — в ноги. Ребята пока лежачие, концерты слушать не могут. В основном — от двадцати до тридцати лет. Есть и совсем взрослые.

    Надпись на спинке кровати: «фамилия, Юрий, отчество. Поступил: 8.07.2022». Ему лет за пятьдесят. В левое плечо вкручен аппарат Илизарова. Ног нет.

    Набрал воздух. Хочу хоть что-то сказать, не понимаю — что. Попытался выдохнуть: «Всё не зря?» Заткнул себя. Он смотрит на меня, смотрит, а боюсь, что от меня пахнет неплохим одеколоном.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Дотягивается правой рукой до коробки с пиццей, пододвигает: «Угощайтесь». Отламываю кусочек. Забыл сказать спасибо.

    — Наворачивай, у нас всё есть.

    Беру побольше, жую, спасибо. Молчу, а он смотрит.

    — Ты хочешь что-то спросить?

    — Мина?

    САО, — а я ничего не понял (потом посмотрел — это самоходно-артиллерийское орудие).

    Тут за наши вопросики штучным дураком прослывешь. Стою. Голова пошла, точно спросонья выкурил несколько крепких сигарет, а Юра незаметно улыбнулся. Он пожалел меня.

    — Тебя как звать?

    — Евгений.

    — Протезы сделают, я еще потанцую у внуков на свадьбе. Всё нормально, иди к своим.

    — Вы очень сильный.

    Прохожу мимо открытой палаты. Парень моет руки в раковине, трет энергично, мыльные пузырьки летят в стороны. Если бы не пижама — здоровый. Встретились глазами.

    — Всё отлично, старик! — подмигнул он, и мне стало получше.

    Офицер лежал возле открытого окна. Из Петербурга долетали милые звуки, чуть развевалась штора, на окне — апельсины, лимонад. Рядом возле телевизора — апельсины, лимонад. Бери кисть, холст — ваяй радостный натюрморт.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Василий, из Мурманска. Тяжелое ранение ног.

    — Мина?

    — САО.

    — Выпишетесь, куда пойдете работать?

    У меня есть работа. Обратно двину. А кто ребят-то учить будет, а я же и Сирию прошел.

    — Что самого главного там не хватает?

    Сейчас не знаю, я уже три месяца отдыхаю, а тогда… очень нужна была связь.

    И Василий стал говорить специальными терминами, где я понимал только «симки» и пару еще чего-то. Ему было это важно, он хотел говорить. Лицо его сияло прошлым. Потом про квадрокоптеры, которых не хватает, но зато их тянут с гуманитарной помощью.

    — А как же так, что их в нашей армии не хватает?

    Он прервался и посмотрел на меня как на школьника.

    — Они дерутся?

    — …дерутся, — ему не хотелось так отвечать.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Потом про заряды, и я почти потерял связь слов и значений.

    «Патрон, патрон, патрон — обойма,

    Патрон, патрон, патрон — обойма».

    На фразе о насыпях вокруг дорог, чтобы сложнее было обстреливать и можно было быстро занять оборону, я и выдал:

    — А сколько нужно солдат, чтобы такие насыпи соорудить?

    — Нелегко, — ответил Василий и внимательно глянул мне в глаза. Я понял, что «нелегко» относится не насыпям, а ко мне, не врубающемуся в элементарное.

    — Вы служите? — аккуратно обратился он, подчеркнув, что я никакой.

    — Нет.

    — Вот я и думаю… Сейчас не та война, какую показывают в кино. Теперь главное — артиллерия и разведка. Мне вот надо еще успеть семерых в разведку сводить, посмотреть, как себя проявят.

    Чуть не приговорил себя вопросом: «Почему семерых?» Но потянулся помочь ему привстать и нечаянно столкнул на пол пластмассовую утку, висевшую на поручне кровати. Я мгновенно покраснел, мигом нагнулся и чуть ударился левым виском о балку кровати. Мне показалось, что полая сталь загудела. Покраснел еще краше, схватил утку, начал ее прилаживать обратно. Не прилаживается. Позор какой-то.

    — Дай-ка я сам, а то ты тут мне всё разнесешь, — засмеялся Василий.

    Вдруг я заметил, как рядом с соседней кроватью сидит очень красивая девушка. Она видела мою нелепость и искрилась. Потом продолжила показывать своему любимому подарки с одеждой, вынимая их из пакета. Она радовалась, поглаживала их, а парень утешался, что ей светло.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    — У вас такое счастливое лицо, — сказал я громче, посмотрев на неё.

    Лицо? А! Это я с перевязки, меня обкололи обезболивающим — еще не отошел, — Василий решил, что я это ему.

    Когда выходили, подполковник, врачи говорили нам спасибо. Было неловко. Мы хором отвечали — вам спасибо, спасибо. Но это не настроение.

    Как перешагнули стеклянные двери ВМедА, несколько наших закурили. Офицер не стал делать замечание, мол, хоть отойдите подальше. Перекинулись фразами. «Когда это закончится» — об этом не говорили. Всем под 60 лет — и стали старше.

    Спецназовец «Тайфуна» Николай Евтух, недавно забравшийся на Эльбрус с перебитым еще под Грозным позвоночником, подкатил на своей коляске к ступеньке. Ему стали помогать. «Вот только не надо. Я получше вашего умею», — отодвинул он товарищей. Рядом стоял чеченец Ильяс. Они всё друг другу простили и им есть о чем помолчать.

    Николай Евтух
    Николай ЕвтухФото: «Фонтанка.ру»
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    Я посмотрел на вход во ВМедА. Нас провожал плакат со знаменитой бабушкой: «Под знаменем Победы!»

    Когда выехал за ворота, включил телефон. Десяток СМС. Не стал открывать. Двинулся, встал на красный. Передо мной на билборде переливалась реклама кешбэка при покупке кормов кошкам, а за ней всплыл ресторан с идеальным видом на Петербург.

    Через дорогу за кустами шел строй молодых в защитной форме. Это курсанты.

    Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

    ВМедА. Старший сержант из Мурманска Максим
    ВМедА. Старший сержант из Мурманска МаксимФото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Николай Евтух
    Николай ЕвтухФото: «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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