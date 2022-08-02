«Нормальный у нас дом». Упавший балкон не заставил жителей хрущёвки полюбить реновацию

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Хрущёвка на Новочеркасском проспекте, где обвалился балкон с людьми, — идеальный кандидат в список домов на реновацию. Однако жильцов происшествие не испугало. Они готовы спилить ненадёжные балконы, лишь бы не покидать зелёный двор в получасе езды от центра города.

Второй корпус дома 32 на Новочеркасском проспекте расположен в пяти минутах ходьбы от метро. Сворачиваешь с шумной магистрали и попадаешь в просторный зелёный двор с большой детской площадкой. Припаркованные автомобили почти незаметны среди деревьев.



Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На лавочке у детской горки отдыхает Людмила Дмитриевна. Она — один из первых жильцов дома. В трёхкомнатной квартире на первом этаже выросла её дочь, делали первые шаги внуки.

По словам Людмилы Дмитриевны, дом находится в хорошем состоянии, а упавший балкон — не повод для включения здания в список программы реновации. Построенная в 1961 году пятиэтажка подходит под категорию «Хрущевки панельные, постройки 1957–1970 гг.».

«Я, например, блокадница, какое право они имеют нас выселять? Нас мало осталось. Немножко нас надо уважать, — рассуждает Людмила Дмитриевна. — Будут здесь высокие здания, они мне кажутся непрочными. Не хочу жить в таких домах. Раньше на века строили, даже этот дом в 1961 году построен нормально, а сейчас нехорошо строят».



Панельный дом на Новочеркасском относится к массовой серии 1–335. Хрущёвок такого типа много в Красногвардейском и Калининском районах. Согласно информации с портала «Наш Петербург», в рамках капитального ремонта в нулевые в здании проводился ремонт трубопровода горячего и холодного водоснабжения, канализации, фасадов, но без утепления, также заменили покрытия на кровле.

Что же касается состояния балконов, то большинство из них не остеклены и пустуют. Из одного выглядывает лысый остов ёлки, на другом повисли металлические перила, видимо, упавшие от соседа сверху. Несколько балконов стоят без дна, у некоторых бетонное основание сохранилось частично и покрылось грибком.



Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я прожила здесь семь лет, никто не приходил балконы смотреть. Не было такого, чтобы пришли и сказали: «Давайте проверим ваш балкон, он нам не нравится», — рассказала другая жительница дома, Марина.



Марина снимала квартиру и балконом пользовалась «с осторожностью». Корреспондент застал горожанку во время переезда, за выносом мебели. «Я, как человек, у которого на глазах упал балкон и который трезво оценивает ситуацию, понимаю, что дом изжил себя. Может быть, он строился с какими-то нарушениями. Но людей я тоже понимаю, это тяжело», — отметила она.



Ещё один старожил дома, бывший сотрудник Водоканала, а теперь пенсионер Юрий Кузнецов, считает, что у панельки есть запас прочности ещё лет на 40. Для этого за зданием нужно следить, поменять стояки и навести порядок с электросетями, а «балконы пусть спилят к чертовой матери».

«Я живу здесь с пяти лет. Видел, как строился соседний дом, как кран работал и кирпичики складывались. Папа получил эту квартиру. Отсюда я пошел в школу, отсюда учиться ходил, здесь жили мои родители, это мой дом, и мне очень жаль, что придется отсюда уезжать, — рассуждает Юрий Дмитриевич. — Я инвалид 2-й группы, отдал всю жизнь и все деньги на эту квартиру, на ремонт, на окна, на двери. Чтобы все было хорошо, а теперь меня, как тряпку, берут без моего ведома и выкидывают. И говорят: вы никто и жить в этом районе не будете. Здесь им нужно сделать пустыню и строить огромные дома с огромными ценами на квартиры».



Семья Аси живёт в квартире на Новочеркасском пять лет. Жильё куплено в ипотеку. Как говорит Ася, это было идеальное сочетание цены и качества.

«Выбрали эту квартиру, потому что через мост от центра города, и при этом район малоэтажный, зеленый, со школами и домами. Уезжать не хочется, — отмечает она. — Если бы мне пришлось выбирать: остаться в этой квартире с отпиленным балконом или переехать черт знает куда, я выберу отпиленный балкон. Балкон — это из меньших проблем, что здесь есть. Тут скорее проблема с электричеством, одновременно включить стиралку и чайник невозможно».



Закон о реновации Ася считает сырым и говорит, что он не направлен на интересы собственников. Петербурженка записала дочку в садик с двух лет. В густонаселённых районах, например в Шушарах, такой возможности нет. Да и до метро оттуда надо ехать на маршрутке через узкое горлышко, которое то и дело встаёт в пробку. Переселить жителей дома могут в любой район в пределах города.

«Есть опыт Германии, где хрущевки не пустили под снос, а сделали капитальные ремонты домов, и прекрасно они стоят и служат. Если заняться этими домами, то лучше их отремонтировать: коммуникации, балконы, фасады», — отмечает Ася.

Бетонное основание балкона на 4-м этаже обвалилось днём 31 июля. 28-летний мужчина успел ухватиться за ограду, его 24-летняя подруга травмировала лодыжку. В доме выявлено 7 аварийных балконов. Ремонт рухнувшего был запланирован на следующий год. Как утверждают жилищники, от владельца квартиры это не скрывали — он должен был получить предписание о том, что за балконную дверь лучше бы не выходить. «Фонтанке» не удалось связаться с собственником, дверь в квартиру никто не открыл.



В доме внепланово исследуют другие балконы, сообщили в администрации Красногвардейского района. Всего в этом году по программе аварийно-строительного ремонта планируется обновить 67 балконов, часть из них — в рамках текущего ремонта управляющими компаниями.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

