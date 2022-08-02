Балкон на Новочеркасском рухнул с людьми за год до ремонта. Аварийный в доме не только он

Провалившийся под ногами у жильцов балкон в Красногвардейском районе Петербурга был признан аварийным. Таких в пятиэтажной хрущёвке ещё как минимум семь, владельцев каждого должны были предупреждать об опасности.



Как сообщили «Фонтанке» в районной администрации, 2 августа дом на Новочеркасском проспекте, 32/1, обследуют. Проверять балконы будут примерно в течение двух недель. Их состояние вызывало опасения ещё в 2020 году. Тогда ЖКС № 1 выявил семь аварийных конструкций, собственникам выдали уведомление.