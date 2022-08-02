Балкон на Новочеркасском рухнул с людьми за год до ремонта. Аварийный в доме не только он

Провалившийся под ногами у жильцов балкон в Красногвардейском районе Петербурга был признан аварийным. Таких в пятиэтажной хрущёвке ещё как минимум семь, владельцев каждого должны были предупреждать об опасности.
Как сообщили «Фонтанке» в районной администрации, 2 августа дом на Новочеркасском проспекте, 32/1, обследуют. Проверять балконы будут примерно в течение двух недель. Их состояние вызывало опасения ещё в 2020 году. Тогда ЖКС № 1 выявил семь аварийных конструкций, собственникам выдали уведомление.
По данным «Фонтанки», балкон на четвёртом этаже, упавший 31 июля, в этот список попал позднее, он был включён в очередь на ремонт на следующий год. Как утверждают жилищники, от владельца квартиры это не скрывали — он должен был получить предписание о том, что за балконную дверь лучше бы не выходить.
Доследственную проверку начал Следственный комитет. Соблюдение прав жильцов на безопасное проживание со стороны ЖКС № 1 проверяет прокуратура. В ведомстве полагают, что управляющая компания могла принять меры к укреплению конструкций.
Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга
Пол балкона на четвёртом этаже пятиэтажной хрущёвки провалился под ногами 28-летнего мужчины и девушки 24-х лет. Молодой человек успел зацепиться за ограду, его подруга травмировала лодыжку.
Девять лет назад упал балкон соседней пятиэтажки, тогда пострадала пожилая женщина. Оба дома 1961 года постройки.