Балкон с людьми обрушился на Новочеркасском проспекте

Бетонное основание балкона хрущёвки в Малой Охте провалилось под ногами двух человек. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга 1 августа.
24-летнюю девушку и 28-летнего мужчину балкон квартиры на Новочеркасском проспекте, 32/2 не выдержал накануне около часа дня. Бетонное основание провалилось с четвёртого на третий этаж. Молодой человек успел зацепиться за решётку и отделался ссадинами и ушибами, пишет портал «Мегаполис».
В районной администрации уточнили, что девушку увезли в больницу, предположительно, с переломом лодыжки. Других пострадавших нет.
Кроме скорой, на Новочеркасском накануне побывали сотрудники полиции, жилищного комитета и ЖКС № 1 Красногвардейского района. В планах осмотр балконов жилого дома. Их укрепление, как сообщают в администрации, вероятно будет включено в программу капремонта.
На сайте Фонда капитального ремонта на 2022–2024 годы заявлена замена и (или) восстановление отдельных элементов несущих строительных конструкций дома 1961 года постройки, в том числе в связи с опасностью их обрушения.
В 2013 году балкон рухнул в соседней пятиэтажке на Новочеркасском проспекте, 30. Тогда бетонная плита упала вместе с пожилой женщиной. Несколько балконов в доме-ровеснике хрущёвки под номером 32 на тот момент уже были признаны аварийными и демонтированы.