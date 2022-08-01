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    Балкон с людьми обрушился на Новочеркасском проспекте

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    Бетонное основание балкона хрущёвки в Малой Охте провалилось под ногами двух человек. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга 1 августа.

    24-летнюю девушку и 28-летнего мужчину балкон квартиры на Новочеркасском проспекте, 32/2 не выдержал накануне около часа дня. Бетонное основание провалилось с четвёртого на третий этаж. Молодой человек успел зацепиться за решётку и отделался ссадинами и ушибами, пишет портал «Мегаполис».

    В районной администрации уточнили, что девушку увезли в больницу, предположительно, с переломом лодыжки. Других пострадавших нет.

    Кроме скорой, на Новочеркасском накануне побывали сотрудники полиции, жилищного комитета и ЖКС № 1 Красногвардейского района. В планах осмотр балконов жилого дома. Их укрепление, как сообщают в администрации, вероятно будет включено в программу капремонта.

    На сайте Фонда капитального ремонта на 2022–2024 годы заявлена замена и (или) восстановление отдельных элементов несущих строительных конструкций дома 1961 года постройки, в том числе в связи с опасностью их обрушения.

    В 2013 году балкон рухнул в соседней пятиэтажке на Новочеркасском проспекте, 30. Тогда бетонная плита упала вместе с пожилой женщиной. Несколько балконов в доме-ровеснике хрущёвки под номером 32 на тот момент уже были признаны аварийными и демонтированы.

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