Балкон с людьми обрушился на Новочеркасском проспекте

Бетонное основание балкона хрущёвки в Малой Охте провалилось под ногами двух человек. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга 1 августа.



24-летнюю девушку и 28-летнего мужчину балкон квартиры на Новочеркасском проспекте, 32/2 не выдержал накануне около часа дня. Бетонное основание провалилось с четвёртого на третий этаж. Молодой человек успел зацепиться за решётку и отделался ссадинами и ушибами, пишет портал «Мегаполис».