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    Домам в Петербурге начали присваивать категорию «под реновацию». Туда попадают даже девятиэтажки

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    Петербуржцы начали замечать, что на портале «Наш Санкт-Петербург» у некоторых домов появилась категория «Хрущевки панельные, постройки 1957–1970 гг.», ее название полностью соответствует параметрам домов — кандидатов в новую программу реновации.

    Причем в эту категорию попадают дома и более поздних годов постройки, чем может быть здание — кандидат попадания в программу комплексного развития территорий (КРТ), и девятиэтажные панельные дома.

    Первым такие изменения заметил глава муниципального образования № 72 Павел Швец. Речь идет о доме по адресу: ул. Костюшко, 5, корпус 1, литера А. Дом 1971 года постройки. Тем не менее в графе «категория» указано: «Хрущевки панельные, постройки 1957–1970 гг.».

    Аналогичная ситуация и с домом по адресу: проспект Славы, 35, корпус 1, литера А. В здании 9 этажей, он 1967 года постройки. То же самое и с девятиэтажкой 1970 года постройки по адресу: Будапештская, 14/2.

    В чатах противников реновации жители делятся, что такая категория появилась недавно — раньше такого обозначения не было.

    Для справки: информация о доме, которая указана на портале «Наш Санкт-Петербург», показывает данные технико-экономического паспорта многоквартирного дома.

    Данные об этом паспорте, в свою очередь, выгружаются на портал в автоматизированном режиме из государственной информационной системы «Мониторинг технического состояния многоквартирных домов в Санкт-Петербурге» (ГИС «МТС МКД»). Паспорт у домов появился в 2006 году, их составляли на основании технических паспортов ГУИОН и результатов обследований подрядной организацией по выполнению работ паспортизации жилищного фонда.

    Оператором МТС МКД является ГКУ «Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга». Правомочия обладателя информации, содержащейся в МТС МКД, а также эксплуатацию системы обеспечивает жилищный комитет.

    Актуализирует данные в системе в части паспортов аварийно-восстановительная служба на основании информации районных администраций, Фонда капитального ремонта (по результатам проведения работ), обращений и по результатам выездных проверок.

    Чтобы проверить данные по своему дому, нужно зайти на портал «Наш Санкт-Петербург», нажать вкладку «Дома», вбить свой адрес, а затем нажать вкладку «Технические характеристики». Если вы увидели, что ваш девятиэтажный дом или постройка младше 1970 года или старше 1957-го получила категорию «Хрущевки панельные, постройки 1957–1970 гг.», пишите нам в соцсетях, в телеграм-канале или на почту.

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