Ира, домой! Русскую супермодель хотят отменить за букву Z в названии салатика, оскандалившегося на саммите НАТО

Фото: Wikipedia Поделиться Поделиться





Русскую супермодель Ирину Шейк пытаются отменить из-за буквы Z, неудачно пришпиленной к фото салата в одной социальной сети. Группа поддержки из «гага-чата» (помните, как в 2019 году лозунг «Вернули Крым, вернем и Брэдли» печатали на футболках?) выехать не может — та самая социальная сеть не только заблокирована на территории РФ, но и признана экстремистской. Коллеги по цеху и звездные друзья Ирины хранят тягостное молчание, хейтеры разгоняют в Twitter хэштег #cancelIrinaShayk, а сам скандальный пост давно удален, но продолжает расходиться по Интернету в виде скриншотов. Градус ненависти зашкаливает. Но нельзя сказать, что в случае Ирины Шейк «ничто не предвещало».



Красавица, умница, мать и просто русская женщина за рубежом Ирина Шейк поужинала салатиком. И сообщила об этом своим подписчикам в соцсети, которую после 24 февраля в России признали экстремистской. Картинку девушка снабдила легкомысленной подписью: «Rusianzz on wednaday». Эффект оказался равносилен прямому попаданию горшка с дрожжами в деревенский сортир в жаркий полдень. Сошлись, так сказать, два контекста.

В первом Ирина Шейк просто съела популярную в Европе разновидность салата оливье, которая называется «Русский». От нормального оливье он отличается наличием тунца вместо вареной колбасы, что, наверное, не совсем по-русски, но да и ладно. Ситуацию усугубила двойная Z в конце названия салата. До 24 февраля это была просто молодежная сленговая приблуда для демонстрации крутизны говорящего. Что-то вроде нашего «красавчег» или «котичег». Свойское владение английским подставило Ирине Шейк мощную подножку. Потому что с 24 февраля есть и другой контекст. В котором буква Z стала символом поддержки российской спецоперации на территории Украины.



В этом контексте компании Louis Vuitton пришлось извиняться за то, что в своей новой ювелирной коллекции она неудачно скрестила фирменные буквы L и V — и получилась форменная Z. Компании New Balance на полном серьезе предложили поднять с колен букву N на фирменных кроссовках — в своей классической позе она тоже напоминает Z. Символы Z и V официально запрещены на Украине, в Молдавии, Латвии и Литве. В Казахстане за букву Z на автомобиле отправляют в полицейский участок. В Киргизии Z запрещено не только рисовать на транспортных средствах, но и демонстрировать публично. В Эстонии демонстрация букв Z и V является уголовным преступлением. В Чехии Z официально признана «эквивалентом свастики». В Германии за букву Z могут даже посадить на срок до трех лет, если суд сочтет, что злосчастную литеру продемонстрировали в поддержку российской спецоперации.



Обычно посты Ирины Шейк, даже самые горячие, набирали 2–3 тысячи комментариев. А вот под последней публикацией ей накидали больше двадцати тысяч. Из которых прямо-таки брызжет ненависть. Особенно злобные пожелания в адрес модели сформулированы на украинском. Усугубило ситуацию то, что комментаторы высчитали: свой «русский» салатик Ирина Шейк ела в то самое время, когда российские войска наносили удары по Виннице. А еще Ирине припомнили пост двухлетней давности: на фото модель держала в руке книжку журналиста Леонида Млечина «Путин». С Путиным на обложке.



Единичные сообщения в защиту хозяйки блога утонули в потоке оскорблений и требований в адрес крупнейших мировых брендов разорвать контракты с Ириной Шейк, а ее саму отправить в Россию хоть чучелом, хоть тушкой. Досталось по касательной даже певице Бейонсе, у которой Шейк снялась в кампейне одежного бренда. Сошлись на том, что Бейонсе «не знает Путина» и вообще — королева. А ведь в 2019 году русскоязычные поклонники Ирины Шейк превратили в осажденную крепость аккаунт Леди Гаги только потому, что кто-то пустил слух: певица увела у Шейк гражданского мужа, Брэдли Купера. Но теперь социальная сеть, в которой возможны такие человеческие драмы, оказалась недоступна для россиян. Во всяком случае, без сервисов для обхода блокировки — которые тоже блокируются один за другим.



Ирина Шейк никак не комментирует происходящее, молчат и ее работодатели. Но тревожные звоночки уже были. В этом году впервые за долгое время Ирину Шейк не пригласили работать на парижской Неделе моды. А перед этим не дали показать свою коллекцию на этом престижном мероприятии российскому модельеру Валентину Юдашкину.



Между тем примеров, когда одно неосторожное слово рушило карьеру за рубежом, достаточно. В 2018 году серьезные международные проблемы случились у блогера Мирославы Думы и дизайнера Ульяны Сергеенко — тоже, кстати, во время парижской Недели моды. Дума опубликовала в тогда еще не признанной экстремистской социальной сети фотографию цветов с запиской от Сергеенко. В записке говорилось: «To my niggas in Paris» («Моим ниггерам в Париже»). «Слово на букву Н» в США считается страшнее любого мата. Позже девушки пытались объяснить, что имели в виду всего лишь название песни Канье Уэста «Niggas in Paris». Но контекст — движение BLM было в самом разгаре — сыграл против них. С подачи влиятельного в мире стиля и фэшна паблика «Diet Prada» показ Сергеенко на парижской Недели моды проигнорировали журналисты и критики. А Мирославу Думу убрали из управляющего совета международного портала The Tot, соосновательницей которого она была.



Теперь «Diet Prada» опубликовал скриншот с салатом Ирины Шейк и потребовал от брендов Burberry, Ivy Park и Jean Paul Gaultier расторгнуть с ней контракты и вообще — отменить. Ирину Шейк обвиняют в нацизме, отсутствии эмпатии, поддержке спецоперации и лично Путина. Хотя еще 1 марта Шейк все в том же блоге опубликовала пацифик на черном фоне и заявила, что она против военных действий и будет делать пожертвования в Unicef и Красный Крест. После такого в России, наверное, никто и не вспомнит, как во время открытия зимней Олимпиады 2014 года Ирина Шейк в костюме Снегурочки сопровождала колонну российских атлетов. И гражданство у нее, судя по открытым источника, все еще российское.

А салатик, кстати, оказался не так-то прост. Именно эту версию оливье подавали в столовой выставочного комплекса в Мадриде во время саммита НАТО. Того самого, где Россию обзывали «главной угрозой». В меню блюдо значилось под своим обычным именем, «Русский салат». Но после тихого, но неприятного скандала его переименовали в «традиционный». При этом и состав, и цена порции остались прежними. Говорят, раскупили «традиционный салат» быстро.



Жаль, что со словосочетанием «русская модель» так же просто не получится.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

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