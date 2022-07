Ира, домой! Русскую супермодель хотят отменить за букву Z в названии салатика, оскандалившегося на саммите НАТО

Между тем примеров, когда одно неосторожное слово рушило карьеру за рубежом, достаточно. В 2018 году серьезные международные проблемы случились у блогера Мирославы Думы и дизайнера Ульяны Сергеенко — тоже, кстати, во время парижской Недели моды. Дума опубликовала в тогда еще не признанной экстремистской социальной сети фотографию цветов с запиской от Сергеенко. В записке говорилось: «To my niggas in Paris» («Моим ниггерам в Париже»). «Слово на букву Н» в США считается страшнее любого мата. Позже девушки пытались объяснить, что имели в виду всего лишь название песни Канье Уэста «Niggas in Paris». Но контекст — движение BLM было в самом разгаре — сыграл против них. С подачи влиятельного в мире стиля и фэшна паблика «Diet Prada» показ Сергеенко на парижской Недели моды проигнорировали журналисты и критики. А Мирославу Думу убрали из управляющего совета международного портала The Tot, соосновательницей которого она была.