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Особое мнение мнение Женщина, твое место на удаленке. Что не так с очередной идеей, как повысить рождаемость

Женщина, твое место на удаленке. Что не так с очередной идеей, как повысить рождаемость

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«Ветераны России» предложили депутатам Госдумы перевести работающих женщин на удаленку. По словам председателя движения Ильдара Резяпова, такие сотрудницы «в большей степени склонны к рождению детей». В Госдуме от инициативы уже открестились: мол, если отправить по домам только женщин, то это противоречит Трудовому кодексу, который запрещает дискриминацию по половому признаку. В данном случае, очевидно, имеется в виду ущемление мужчин, которые тоже наверняка захотят работать, не вставая с дивана. Но проблема совсем в другом.

Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов, кстати, женат. Воспитывает двоих детей. Знаете, кто еще воспитывает двоих детей? Депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Та самая, которая недавно заявила, что работодатели должны отчитываться о рождаемости в коллективе. «У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка, или нет?» — говорила она.

Просто пометим: почему-то бороться за нашу с вами многодетность особенно любят те, у кого максимум двое. И предлагают такие решения, что оторопь берет, насколько далеки они от народа.

Идея разрешить женщинам удаленку, с одной стороны, очень даже хорошая. Когда во время эпидемии ковида всех загнали по домам, мы с сыном, можно сказать, заново познакомились. А еще начали более-менее нормально высыпаться. Так что женщине, у которой ребенок уже есть, право на удаленку полезно. Но нет, это же дискриминация и нарушение ТК.

А вот отправить домой девицу на выданье — решение сомнительное.

От кого она там родит? Разве что от сантехника, которого вызовет, если унитаз засорился. Но это, как известно, не жанр романтической комедии.

Не надо быть социологом, чтобы понимать: женщина, у которой есть работа, какая-никакая зарплата и жилье (где-то же она моет и сушит феном голову, чтобы прилично выглядеть на людях), не рожает чаще всего по одной-единственной причине — не от кого.

А где россияне находят себе пару? ВЦИОМ задавался этим вопросом в последний раз в 2018 году. Тогда 30 % тех, кто находится в отношениях, сказали, что встретились в компании общих друзей и знакомых. А еще 20 % познакомились на работе. В 2021 году похожее исследование проводила компания Superjob. Этот опрос показал, что люди чаще всего знакомятся на работе и в интернете. И вот наши борцы за многодетность предлагают лишить женщин одного из главных источников знакомств, которые могут перерасти во что-то серьезное.

Почему так получается? Авторы демографических инициатив руководствуются не социологией, демографией или хотя бы здравым смыслом. Они опираются на консервативную систему, в рамках которой жизнь женщины — это дети, дом и социальный институт, куда можно ходить по выходным в платочке. Отсюда все эти идеи насчет того, что юные девушки сначала должны рожать и только потом думать об образовании и карьере, а феминизм срочно надо признать деструктивной идеологией. Предложение выслать женщин на удаленку в эту парадигму ложится идеально — пусть привыкают сидеть дома.

А там что? Поработала, помыла пол. Еще поработала, в обеденный перерыв приготовила обед. Через неделю-другую перестала включать камеру на онлайн-совещаниях. А какой смысл краситься и причесываться, чтобы час в день посидеть в крошечном квадратике на общем экране? Покупать новую одежду смысла нет по той же причине. Вскоре, хочешь не хочешь, разовьется экзистенциальный кризис. На фоне, так сказать, острого дефицита внешних стимулов. Раз в неделю вышла в ближайший продуктовый. Там у холодильника с куриными голяшками увидела, допустим, мужчину. А поскольку сидишь на удаленке и не то что мужчин, а вообще людей видишь редко, какой бы ни был — уже интересно. Главное, чтобы он тебя, такой домашней, в торчащих из-под пальто пижамных штанах и с «крабиком» на башке, не испугался. Но поскольку ему тоже, наверное, нужна ипотека под 6 %, придется быть смелым.

Это вот так работает, да?

Можно, конечно, на всякие странные высказывания и пустопорожние новости не реагировать. Но как-то их становится вокруг нас слишком много. Свежая мысль про удаленку для женщин прожила несколько часов — и была благополучно похоронена. Но осадочек-то остался. Еще сотня-другая таких новостей, и мы ментально приедем в государство Добросуд из книжек Пелевина или Республику Галаад из «Рассказа служанки». И современный, например, Афганистан покажется вполне себе зоной комфорта.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

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