Из чего состоит мужчина. У нас плохие новости, девочки

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов дал парламентариям урок вольной семантики. Он рассказал, из чего состоит мужчина и что он должен делать в первую очередь. Мы в телеграм-канале «Фонтанки» решили выяснить мнение читателей на этот счет. Результат получился тревожный. Да что там — пугающий.

Все началось с того, что депутат Красов решил доказать всем остальным депутатам, что российский мужчина сначала должен служить, а уже потом — заботиться о своей семье и ее пропитании.

«Из чего состоит «мужчина»? «Муж» и «чин», — разложил Красов. — «Муж» — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем «чин» — это работник, добытчик. Так вот, каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и государство, а потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи».



В депутатской семантической вселенной, выходит, любой «мужик» издревле состоял из «воина» и, надо полагать, алкоголика. Потому что у «ик» тоже должен быть какой-то глубинный смысл. А выражение «не первый раз замужем», вероятно, относится к особо неприступным фортификационным сооружениям с часто меняющимся гарнизоном.

Разбор слова «женщина» в том же духе предложили в комментариях читатели «Фонтанки»: «же» («я же говорила!»), «н» («нет!»), «щи» («обедать!»), «на» (указание направления для мужчины, который не оправдал ожиданий).



На самом деле, все это не смешно. Во всяком случае, в Госдуме никто не смеялся. Там в ответ на аргументацию Андрея Красова отклонили законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей. Потому что надо рожать больше.

Неисповедима, конечно, логика нашей демографической политики. Пора бы уже предупреждать, что скоро человек с одним ребенком вообще не будет считаться родителем. Хочешь записаться в детсад — приводи трех-четырех, тогда и поговорим.

Но вернемся к эффектному выступлению депутата Красова. В нем прозвучала заветная формула: «Каждый мужчина должен». Сразу видно, что депутат плохо знает наших мужчин. Которые, заслышав это волшебное словосочетание, встают на дыбы. Или немедленно прикидываются камушком.



Мы решили усугубить и в телеграм-канале «Фонтанки» спросили читателей, что же должен мужчина в первую очередь. За пять часов в опросе поучаствовали 8,5 тысяч человек. С большим отрывом (38%) ожидаемо лидирует ответ «мужчина никому ничего не должен».



Опираясь на знания о структуре аудитории «Фонтанки», рискну предположить, что на этот вариант жмакнули все или почти все мужчины, участвовавшие в опросе. Так что с большой долей вероятности остальные варианты ответа разобрали участвовавшие в опросе женщины. Если депутату Красову можно упражняться с семантикой, почему бы нам не развлечься со статистикой, не так ли?



Вторым по популярности после «никому ничего» оказался ответ «думать и заботиться» (14%). Тут можно вспомнить древний анекдот про двоих в лодке. Муж на корме, жена на веслах: «Хорошо ей, греби себе и греби. А мне думать, как жить дальше».

Вариант «защищать и служить» оказался на самом последнем месте — и набрал всего 3%, хотя значился в списке ответов первым (мы сделали все, что могли, но наши люди намеков не понимают).

Еще 4% участников опроса — и это второе место с конца — ответили, что мужчина должен «решать проблемы». А вариант «не создавать новых проблем» выбрали 12% участников (или все же участниц) опроса.



Соотношение 1:3. И вот это уже даже не тревожный звоночек. Это набат.

Интересная складывается картина, если посмотреть на первую тройку самых популярных ответов. «Никому ничего не должен», «думаю и забочусь» и за этим увлекательным занятием «не создаю новых проблем». Это же краткое жизнеописание моего кота. А опрос был совсем не про него.



Мы тут всей страной строим патриархат. А от мужчины ждем, что он хотя бы не напакостит, в три раза чаще, чем надеемся, что он что-то порешает. Дорогой, делай детей, но руками ничего не трогай, пожалуйста.



Депутатам совершенно точно пора отстать от наших мужчин со своими ожиданиями.

Даже мы от них уже отстали.

