О, ваще база. Можно ли сэкономить и не надорваться на Софийской овощебазе

«Фонтанка» провела разведку на самом крупном фруктово-овощном рынке Петербурга. Последующая дегустация добытого показала: не надо соглашаться на компромиссы.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В жизни каждой женщины неизбежно наступает момент, когда приходится заводить собственную сумку-тележку. Это показатель зрелости (экономической) и умения не переоценивать себя (и физические силы партнера). Увидев в сети план-схему Софийской овощебазы, похожий на окорок мамонта в разрезе, корреспондент «Фонтанки» поняла: пора.



До сих пор мы писали про Софийскую овощебазу, только если там стреляли или обыскивали. Но в новой экономической реальности (в которой кило черешни у метро стоит 400, а то и 500 рублей) нельзя и дальше жить стереотипами. Пора учиться считать каждую копейку и закупаться едой оптом.



Дальнейшие события показали, что затея с тележкой была дурацкая.

Площадь Софийской овощебазы (в народе ее называют Фрунзенской, Купчинской и просто Южной) — 97 тысяч квадратных метров. Она в разы больше Сенного рынка и крупнее второй популярной у горожан овощебазы — Калининской. На Софийской больше тридцати корпусов, через которые ежегодно перетекает на прилавки городских рынков, магазинов и ларьков под 60 тысяч тонн разнообразной снеди. Кроме плодов и зелени, здесь можно поживиться орехами, сухофруктами и кое-какими специями и крупами. Набеги частников с тележками и выпученными глазами для этого города в городе — абсолютно побочная история. Софийская овощебаза заточена под крупных оптовиков. Настолько, что на территории обустроили даже гостиницу для поставщиков, которые прибыли со своими фурами и шаландами издалека.



Уже на въезде надо сделать выбор: заплатить 50 рублей и зарулить на территорию на авто или же припарковаться на бесплатной стоянке снаружи и дальше двигать на своих двоих с тележкой наперевес. Имейте в виду, вас ждет долгий и непростой путь. Закупаться предстоит ящиками — потому что ради меньшего тащиться в такую даль точно не имеет смысла. Качество асфальта и количество километров впереди такое, что лучше ехать на четырех колесах, чем тащить за собой два.

Так что платим полтинник и для начала объезжаем овощебазу по кругу. Пейзаж довольно однообразен и несъедобен. Кругом ангары, фуры, очень много восточных мужчин — и совершенно нет привычных глазу потребителя развалов с овощами или фруктами. Зато как угорелые носятся автокары, которые возят туда-сюда штабели ящиков или коробок. Причем задним ходом: водитель сидит спиной вперед и на дорогу поглядывает через плечо. Или еще лучше — через экран смартфона. И давит при этом на газ. Оказаться между таким шустрым «истребителем» и не менее бодрой фурой — та еще радость.



В ангарах ящики с товаром стоят прямо на цементном полу. Ценников нет. Один ангар могут делить несколько продавцов, и на выяснение, почем помидоры, а почем абрикосы, может уйти время. Оплату принимают только наличкой. Кассовые чеки, да и сами кассы, мы не увидели ни разу. Чтобы выдать сдачу, продавец выпрастывает из кармана увесистую «котлету» купюр, преимущественно пятитысячных, и начинает листать их в поисках горчичника-соточки.

Торговаться здесь можно, но бессмысленно. Во всяком случае, у нас не получилось. «И так уже цены ниже низкого», — улыбаются продавцы.



Взвешивают овощи-фрукты прямо с ящиками. Весы — металлическая платформа на полу — иной раз существуют весьма дистанционно от собственного табло. Оно может быть закреплено где-нибудь в стороне на опорной балке. А может и вовсе прятаться, как кощеева смерть: в ангаре — закуток, в закутке — будочка, в будочке — столик. За тем столиком специально обученный человек смотрит на табло от весов и в окошко рассказывает, что увидел.

Томаты предлагают по 150 рублей за килограмм. Дорого. «Да ты попробуй, — говорит продавец, обдает водой и протягивает помидорчик. — В другом месте могут быть дешевле, но не такие вкусные. Эти — из Армении». Ящик на семь с небольшим кило выходит в 900 рублей. Вес самого ящика продавец оценивает в кило двести и вычитает из общего веса перед расчетом.



Встречаются в ангарах и грибы. Весьма приличные на вид лисички — 600 рублей за кило. Ежевика размером с сосновую шишку — 800 рублей за кило. В ящике ее около 5 килограммов, он обойдется тысячи в четыре. Но можно рискнуть и купить целый ящик похожей, но «призадумавшейся» ежевики всего за 500 рублей. Мы рискнули и пришли к выводу, что игра не стоит свеч: при переборке пришлось выбросить не меньше трети, а оставшееся оказалось, прямо скажем, так себе на вкус. От предложения взять пятикилограммовый ящик черешни за пятьсот рублей мы отказались, заметив в общей массе несколько подпорченных ягод. А вот пенсионеры, которые обследуют овощебазу пешим ходом, берут.



В любом случае, не стесняйтесь проверять, как чувствуют себя фрукты, уложенные в ящик вторым или третьим слоем. Всякое бывает.

Ящик с семью кило крупной, не «дисконтной» черешни обошелся нам в полторы тысячи. Вес самого ящика продавец при этом оценил всего в 300 граммов. В ответ на возмущение, что «помидорный» ящик весил аж кило двести, торговец предпочел добросить еще пару горстей черешни сверху, чем скостить цену.

Ящик персиков потянул на 3,6 кг. За него с нас взяли 500 рублей, и это была одна из наиболее удачных покупок. Лучше оказались разве что сливы с кулак размером, по 200 рублей за кило (в ящике их было 4 килограмма). Абрикосы тоже не подкачали. Их предлагали от 140 до 160 рублей за кило. Вишни и виноград шли так же, по 160 рублей.

Отдельная история — орехи и сухофрукты. Завсегдатаи Софийской овощебазы считают, что именно их покупать здесь выгоднее всего. Кило фундука — 600 рублей, миндаля — 680, кешью — 800 рублей, бразильского ореха — 1150 рублей. Макадамия из Австралии — 1000 рублей за кило, из Китая — 750, а разницы на вид никакой. «На вкус тоже ничем не отличается», — сказал продавец. Есть здесь и некоторые бобовые и крупы. Килограмм красной чечевицы — 200 рублей, зеленой — 170 рублей. Столько же с вас спросят в гипермаркете за модную упаковку в 250 граммов. Кило сушеной кукурузы для попкорна — 150 рублей. Закутки с орехами и прочими лакомствами, как правило, расположены в глубине ангаров, за «отделами» овощей и фруктов. Если берете сразу много всего у одного продавца, не лишним будет включить калькулятор на смартфоне и пересчитать общую сумму покупки. Мы пересчитали — сэкономили 50 рублей.



Имейте в виду, все эти ящики и коробки ни с одной сумкой-тележкой не женятся. Если из конструкции вычесть сумку, тоже толку не выйдет — даже прикрученные к тележке специальным ремнем, ящики сползают, а стоит это дело наклонить и покатить, как на асфальт высыпается содержимое. Так что проще передвигаться между ангарами на машине и грузить покупки сразу в багажник.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 15 часов торговцы начинают сворачиваться. В полчетвертого на выезде с территории может скопиться пробка, а фуры и автопогрузчики начинают перемещаться особенно заполошно. В выходные здесь, как говорят бывалые, «дурдом». Продавцы считают, что лучшее время для посещения Софийской овощебазы — часов 11 утра в будний день. Некоторые покупатели уверены, что выгоднее подходить, когда самая бойкая торговля затухает, и можно взять подешевле то, что плохо лежит (и не доживет до следующего дня). Но это, как говорится, дело вкуса. Одно можем сказать с уверенностью: налички с собой надо брать много, но не больше, чем планируете потратить. Когда закупаешься ящиками, деньги тоже начинают считать себя предметом оптовой торговли.



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

