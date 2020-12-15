Суд прекратил уголовное дело по стрельбе на Софийской овощебазе. Пострадавший убегал от пули, но простил

Фрунзенский суд Петербурга 15 декабря прекратил уголовное дело в отношении 60-летнего Давида Тодуа, который обвинялся в хулиганстве после сентябрьской стрельбы на Софийской овощебазе.
Фабулу пересказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга. 5 сентября около 10 утра Тодуа, находясь рядом с одним из корпусов, достал травматический пистолет «ОСА» и выстрелил в убегающего оппонента.
Потерпевший попросил суд прекратить уголовное дело в отношении Давида, так как ещё до заседания они всё уладили. Тодуа принёс извинения и загладил вину.
Судом было установлено, что Тодуа обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, возместил причиненный преступлением ущерб, принес извинения. Уголовное преследование в отношении Тодуа суд прекратил в связи с примирением сторон.