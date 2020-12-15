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Суд прекратил уголовное дело по стрельбе на Софийской овощебазе. Пострадавший убегал от пули, но простил

Фрунзенский суд Петербурга 15 декабря прекратил уголовное дело в отношении 60-летнего Давида Тодуа, который обвинялся в хулиганстве после сентябрьской стрельбы на Софийской овощебазе.

Фабулу пересказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга. 5 сентября около 10 утра Тодуа, находясь рядом с одним из корпусов, достал травматический пистолет «ОСА» и выстрелил в убегающего оппонента.

Потерпевший попросил суд прекратить уголовное дело в отношении Давида, так как ещё до заседания они всё уладили. Тодуа принёс извинения и загладил вину.

Судом было установлено, что Тодуа обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, возместил причиненный преступлением ущерб, принес извинения. Уголовное преследование в отношении Тодуа суд прекратил в связи с примирением сторон.

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Комментарии (5)

тат2007amg
А разрешение на осу Тодуа в Грузии получал?
Skazochny
То есть постреляли, никого в этот раз не задели и дело в архив... зашибизь
hal9000
Так так можно и не работать...подойти к этому Тодуа или Толку..и сказать-Тодау ты дурак..он вспылит сразу достанет осу..вам самое главное надо сразу убегать..чтоб от резинки не сильно больно было..и все вуаля..давай мол 50 тыщ в суд не пойду..мол горячий был вспылил..потом через месяц опять к Тодуа..мол Тодуа -ты дурак..он опять..и так каждый месяц хорошая прибавка к зарплате
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