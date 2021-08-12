Второй раз за месяц полиция проверяет работу Софийской овощебазы. На этот раз искали не паленый алкоголь, а поддельные документы на работу.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 12 августа, полиция провела масштабный профилактический рейд во Фрунзенском районе. Более 200 полицейских проверяли исполнение миграционного законодательства.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
В итоге автобусы для транспортировки доставляемых были забиты. В отделы уехал 131 человек. Обратно вернуться в тот же день на работу удалось без проблем только семи.
«В отношении 124 иностранных граждан полицейские составили административные протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации)», - сообщает главк.
Во время рейда также нашли автомашину, которую некоторое время назад угнали в Московском районе Петербурга.