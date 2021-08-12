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Двести полицейских зашли на Софийскую овощебазу. Больше сотни сотрудников-иностранцев могут не вернуться на работу

131 человек доставлен в полицию после рейда на Софийской овощебазе

Второй раз за месяц полиция проверяет работу Софийской овощебазы. На этот раз искали не паленый алкоголь, а поддельные документы на работу.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 12 августа, полиция провела масштабный профилактический рейд во Фрунзенском районе. Более 200 полицейских проверяли исполнение миграционного законодательства.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

В итоге автобусы для транспортировки доставляемых были забиты. В отделы уехал 131 человек. Обратно вернуться в тот же день на работу удалось без проблем только семи.

«В отношении 124 иностранных граждан полицейские составили административные протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации)», - сообщает главк.

Во время рейда также нашли автомашину, которую некоторое время назад угнали в Московском районе Петербурга.

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Комментарии (5)

altnec
Из них заработали только 69 чел.
А ведь страна задыхается от недостатка таксистов, грузчиков и простых уличных торговцев китайским ширпотребом и афганской дурью.
Как же теперь экономику-то поднимать?
266198172
Еще только 9.30 утра 12.08, а уже забрали 131 человека и обратно начали выпускать.
Может с датой проблемы у автора?Опять непроверенную инфу сливаете,лишь бы брякнуть
265056402
столько пазиков, можно было овощей нагрузить доверху, и покушать, и семьи накормить
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