Второй раз за месяц полиция проверяет работу Софийской овощебазы. На этот раз искали не паленый алкоголь, а поддельные документы на работу.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 12 августа, полиция провела масштабный профилактический рейд во Фрунзенском районе. Более 200 полицейских проверяли исполнение миграционного законодательства.