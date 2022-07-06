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    Жильцы зданий — соседей дома Шагина пожаловались на трещины в стенах

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    2 комментария

    В процессе работ по демонтажу дома Шагина на набережной Фонтанки жители соседних домов заметили, что их дома «украсились» трещинами. Об этом 6 июля сообщает движение «Живой город».

    На фасадных стенах доходного дома Яковлевой (наб. Фонтанки, 143) появились глубокие трещины по всей высоте. Также трещины заметили и обитатели дома Зыковых (наб. Фонтанки, 145а). По информации движения, горожане связывают ухудшение состояния их домов с работами, которые в настоящее время ведутся в доме А. Я. Шагина, который расположен по адресу: наб. Фонтанки, 145б.

    Работы по демонтажу лицевого корпуса дома Шагина продолжаются. Соседи предполагают, что еще более опасным для их домов может стать период начала нового строительства, а именно установка свай.

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин 24 июня сообщил, что после обращения к нему жителей соседних с домом Шагина зданий поручил организовать проверку, о чем ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

    Дом, являющийся региональным памятником, расположен по адресу: набережная Фонтанки, 145б, литера А, и получил название по имени бывшего владельца — купца Алексея Шагина. Здание известно также тем, что в нем размещалась редакция журнала «Русская старина».

    К началу 1990-х дом Шагина расселили, до 2008 года он передавался от ведомства к ведомству, пока не оказался у ЗАО «Нежилой фонд Консалт». В планах появился проект гостиницы, начался снос, но разрушить успели только дворовые флигели. В 2018 году собственником стал топ-менеджер структуры Иркутской нефтяной компании, и процесс перестройки под гостиницу возобновился.

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    Комментарии 2

    26241780106 Июл 2022 в 16:22
    Результатом трещин могут быть мощные салюты, которые в последний год звучать на "Алых парусах". Наш дом находится на таком же расстоянии от Дворцовой площади, как и дом Шагина (около 3 км), так в этом году салюты были такой силы, что наш дом сотрясался и картины на стенах сдвигались. Многие дома в центре города очень старой постройки (наш так 1879 года), да и перепланировка на первых этажах домов шла, как правило, с разными нарушениями. Мы уведомили администрацию губернатора Петербурга и попросили снизить мощность салютов, чтобы не возрастала сейсмическая составляющая, но ответ получили невразумительный, главное, что школьникам нравится, когда так бабахает.
    +0-0
    Avs715306 Июл 2022 в 16:09
    Снос, демонтаж - это отрицательное строительство?
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