Жильцы зданий — соседей дома Шагина пожаловались на трещины в стенах

В процессе работ по демонтажу дома Шагина на набережной Фонтанки жители соседних домов заметили, что их дома «украсились» трещинами. Об этом 6 июля сообщает движение «Живой город».
На фасадных стенах доходного дома Яковлевой (наб. Фонтанки, 143) появились глубокие трещины по всей высоте. Также трещины заметили и обитатели дома Зыковых (наб. Фонтанки, 145а). По информации движения, горожане связывают ухудшение состояния их домов с работами, которые в настоящее время ведутся в доме А. Я. Шагина, который расположен по адресу: наб. Фонтанки, 145б.
Работы по демонтажу лицевого корпуса дома Шагина продолжаются. Соседи предполагают, что еще более опасным для их домов может стать период начала нового строительства, а именно установка свай.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин 24 июня сообщил, что после обращения к нему жителей соседних с домом Шагина зданий поручил организовать проверку, о чем ведомство сообщило в своем Telegram-канале.