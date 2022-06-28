27 июля - круглый стол «Сколько айтишников нужно российским компаниям»

После массовой миграции сотрудников вслед за уходом иностранных IT-компаний, начиная с марта, в России заговорили о недостатке кадров в IT-отрасли. О том, есть ли на самом деле дефицит «айтишников», поговорим на круглом столе.

Частично они нужны в те российские компании, откуда часть специалистов тоже эмигрировала, сменив место работы, частично — потребность возросла в связи с необходимостью создавать новые продукты, которые заменят импортные. По оценкам МВД, речь идет о нехватке 170 тысяч специалистов. Одновременно кажется, что айтишников не готовит сейчас только ленивый: множество курсов с известными и не очень именами, онлайн-школы, в вузах IT-специальности находятся на пике популярности и привлекают топовых выпускников школ.

Вопросы для обсуждения:



- Есть ли дефицит специалистов в IT? Каких специалистов не хватает больше всего?



- В каких отраслях, кроме непосредственно IT, нужны специалисты в области информационных технологий?



- Какие задачи сейчас стоят перед IT-отраслью? Какие специалисты будут востребованы в первую очередь?



- Какую специальность в IT можно освоить быстрее всего? Нужна ли айтишнику специализация — в той сфере, где он будет работать?



- Как выбрать курсы или вуз для обучения IT? Верить ли заявлениям о гарантиях трудоустройства?

