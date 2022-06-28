27 июля - круглый стол «Сколько айтишников нужно российским компаниям»

После массовой миграции сотрудников вслед за уходом иностранных IT-компаний, начиная с марта, в России заговорили о недостатке кадров в IT-отрасли. О том, есть ли на самом деле дефицит «айтишников», поговорим на круглом столе.
Частично они нужны в те российские компании, откуда часть специалистов тоже эмигрировала, сменив место работы, частично — потребность возросла в связи с необходимостью создавать новые продукты, которые заменят импортные. По оценкам МВД, речь идет о нехватке 170 тысяч специалистов. Одновременно кажется, что айтишников не готовит сейчас только ленивый: множество курсов с известными и не очень именами, онлайн-школы, в вузах IT-специальности находятся на пике популярности и привлекают топовых выпускников школ.
Вопросы для обсуждения:
- Есть ли дефицит специалистов в IT? Каких специалистов не хватает больше всего?
- В каких отраслях, кроме непосредственно IT, нужны специалисты в области информационных технологий?
- Какие задачи сейчас стоят перед IT-отраслью? Какие специалисты будут востребованы в первую очередь?
- Какую специальность в IT можно освоить быстрее всего? Нужна ли айтишнику специализация — в той сфере, где он будет работать?
- Как выбрать курсы или вуз для обучения IT? Верить ли заявлениям о гарантиях трудоустройства?
- Изменился ли уровень зарплат в IT после ухода иностранных компаний?
- Будет ли так же расти потребность в IT-специалистах в будущем?
Для участия в круглом столе приглашаются: IT-компании, компании, внедряющие IT-решения в своем бизнесе, промышленности и т. п., Вузы, курсы и школы, предлагающие обучение в сфере IT
Круглый стол пройдет 27 июля 2022 года в 12:00
По вопросам участия обращаться:
Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77, a.petrova@fontanka.ru