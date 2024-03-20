22 апреля — круглый стол «Приемная кампания-2024: расставляем приоритеты»

С 1 марта 2023 года начинается приемная кампания в вузы — одновременно с вступлением в силу приказа Министерства образования, определяющего порядок на этот год. Впрочем, основные нововведения известны с сентября прошлого года, и большинство поправок — это «работа над ошибками» после глобальных изменений, произведенных еще в 2020 году. Об особенностях приема в вузы в 2023 году поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие изменения при приеме в вузы по сравнению с прошлым годом являются для вас наиболее важными?
- Как в 2024 году будет выстроена система приоритетов для абитуриентов?
- Перемены в подаче заявок на целевое обучение — удастся ли воплотить все сразу в этом году? Готовы ли работодатели к таким переменам? В чем плюсы новой заявленной системы?
- В чем может помочь пересдача ЕГЭ? Как вы относитесь к этой инициативе? Для вузов сейчас ЕГЭ — объективный показатель знаний выпускников?
- Меняется ли ситуация с выпускниками колледжей — как лучше тестировать их на входе: заставить сдавать ЕГЭ или по внутренним испытаниям? Многие ли в принципе идут в вузы со средним профессиональным образованием?
- Какие новые специальности, направления у вас появились в последнее время? Насколько они востребованы?
- Что в принципе наиболее востребовано у поступающих? На какие специальности ожидается самый высокий конкурс? А самый низкий?
- Какие изменения запланировали сами вузы в этом году на приемную кампанию?
К участию в круглом столе приглашаются вузы Санкт-Петербурга и Москвы.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 16:00 / 22 апреля 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru