Строители предложили возродить практику наставничества для студентов IT-специальностей

Для студентов архитектурных, инженерных и ИТ-специальностей стоит вернуть отраслевую практику наставничества в рамках действующих проектных институтов и бюро, считают игроки строительного рынка. По мнению руководителя проектного института ГК «А101» Александра Казакова, наставничество с возможностью оплачиваемой практики в проектных институтах поможет компаниям решить кадровую проблему, а студентам быстрее наработать опыт.



— Дефицит квалифицированных специалистов в отрасли наблюдается последние три года, а на фоне роста объемов проектирования незаполненными могли оставаться до 50% вакансий даже при возможности удаленной работы и роста зарплат на 20–30%, — рассказал эксперт. — Чтобы решить проблему, подключать кадровый резерв к производственной практике можно уже после 2–3 курса. При этом руководство проектных бюро или девелоперов может материально поощрять руководителей групп и отделов за наставничество, а вузы — оплачивать труд практикантов в рамках государственных программ.

