    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    743мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.44eur99.73

    Строители предложили возродить практику наставничества для студентов IT-специальностей

    165
    обсудить

    Для студентов архитектурных, инженерных и ИТ-специальностей стоит вернуть отраслевую практику наставничества в рамках действующих проектных институтов и бюро, считают игроки строительного рынка. По мнению руководителя проектного института ГК «А101» Александра Казакова, наставничество с возможностью оплачиваемой практики в проектных институтах поможет компаниям решить кадровую проблему, а студентам быстрее наработать опыт.

    — Дефицит квалифицированных специалистов в отрасли наблюдается последние три года, а на фоне роста объемов проектирования незаполненными могли оставаться до 50% вакансий даже при возможности удаленной работы и роста зарплат на 20–30%, — рассказал эксперт. — Чтобы решить проблему, подключать кадровый резерв к производственной практике можно уже после 2–3 курса. При этом руководство проектных бюро или девелоперов может материально поощрять руководителей групп и отделов за наставничество, а вузы — оплачивать труд практикантов в рамках государственных программ.

    По его словам, через систему наставничества студенты раньше получат представление о профессии ТИМ-проектировщика. Даже если после окончания вуза они выберут другой проектный институт для работы, общее количество специалистов в отрасли все равно будет расти. Это поможет снизить нагрузку на существующих специалистов, выведет на первый план привлечение и удержание сотрудников.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close