Экзамен для получения вида на жительство (ВНЖ) в России предложили ужесточить — устную часть будут снимать на видео. Но и письменный его модуль едва ли можно назвать простым. Кроме русского языка, там есть вопросы по истории и основам законодательства России, с которыми справится не каждый россиянин. «Фонтанка» предлагает ответить на них читателям, чтобы оценить свои шансы на ВНЖ.
На устной части теста надо будет вступить в диалог с продавцом или чиновником, описать картинку с персонажами. А еще есть часть с чтением, где надо ответить на вопросы по тексту, например про то, как велика и огромна Россия, омываемая 12 морями, какие горы её разделяют и какое оно, озеро Байкал.
При подготовке письменной части теста за основу были взяты демонстрационные материалы Головного центра тестирования иностранных граждан при МГУ им. Ломоносова, центра «Златоуст» — РУДН.
Лексика и грамматика
Дополните предложение, выберите правильный ответ:
Мой сын работает … Украине
Извините, … будет зарплата: в середине или в конце месяца?
Тамара не ходила на работу, … болела.
Ты уже решил, … пойдешь вечером?
Кому ты звонишь? Я звоню...
История России
Укажите правильный ответ.
В Ледовом побоище под предводительством Александра Невского выступало войско…
Февральская революция произошла в…
День Победы в Великой Отечественной войне отмечают в России…
Город Севастополь вошёл в состав Российской Федерации в…
Автор иконы «Троица» — …
Основы законодательства России
Укажите правильный ответ.
Какая из властей преобладает в России?
Брак между усыновителями и усыновленными в России ….
Вид на жительство выдается иностранному гражданину не менее чем на …
Сколько городов федерального значения входят в состав России?
Какой закон имеет высшую юридическую силу в России?
Тест на ВНЖ в России: сдаст не каждый русский
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Тест на ВНЖ в России: сдаст не каждый русский
Теперь надо правильно заполнить анкету, написать письмо и пройти устный тест.