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    Тест на ВНЖ в России: сдаст не каждый русский

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    26 комментариев
    Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
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    Экзамен для получения вида на жительство (ВНЖ) в России предложили ужесточить — устную часть будут снимать на видео. Но и письменный его модуль едва ли можно назвать простым. Кроме русского языка, там есть вопросы по истории и основам законодательства России, с которыми справится не каждый россиянин. «Фонтанка» предлагает ответить на них читателям, чтобы оценить свои шансы на ВНЖ.

    На устной части теста надо будет вступить в диалог с продавцом или чиновником, описать картинку с персонажами. А еще есть часть с чтением, где надо ответить на вопросы по тексту, например про то, как велика и огромна Россия, омываемая 12 морями, какие горы её разделяют и какое оно, озеро Байкал.

    При подготовке письменной части теста за основу были взяты демонстрационные материалы Головного центра тестирования иностранных граждан при МГУ им. Ломоносова, центра «Златоуст» — РУДН.

    Лексика и грамматика

    Дополните предложение, выберите правильный ответ:

    Мой сын работает … Украине

    Извините, … будет зарплата: в середине или в конце месяца?

    Тамара не ходила на работу, … болела.

    Ты уже решил, … пойдешь вечером?

    Кому ты звонишь? Я звоню...

    История России

    Укажите правильный ответ.

    В Ледовом побоище под предводительством Александра Невского выступало войско…

    Февральская революция произошла в…

    День Победы в Великой Отечественной войне отмечают в России…

    Город Севастополь вошёл в состав Российской Федерации в…

    Автор иконы «Троица» — …

    Основы законодательства России

    Укажите правильный ответ.

    Какая из властей преобладает в России?

    Брак между усыновителями и усыновленными в России ….

    Вид на жительство выдается иностранному гражданину не менее чем на …

    Сколько городов федерального значения входят в состав России?

    Какой закон имеет высшую юридическую силу в России?

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    Тест на ВНЖ в России: сдаст не каждый русский

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест на ВНЖ в России: сдаст не каждый русский

    Теперь надо правильно заполнить анкету, написать письмо и пройти устный тест.

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    Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

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    Комментарии (26)

    iayaaz
    я не сдал! выгоните меня пожалуйста из РФ с паспортом гражданина ЕС...
    Денеб
    А где вопрос "Чей Крым?"
    267011328
    я не понимаю... что ни фотка-все в намордниках. ну достало уже -зачем бесите. скрытая реклама на...
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