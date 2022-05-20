Устный экзамен по русскому для получения вида на жительство будут снимать на видео

Устный экзамен по русскому языку как иностранному, необходимый для получения вида на жительство в РФ, ужесточат: будут проводить его с видеофиксацией. Об этом 19 мая ТАСС сообщили в Минобрнауки.
«Минобрнауки России предлагает комплексные изменения порядка проведения экзамена, в числе которых введение экзамена по русскому языку как иностранному в устной форме (в том числе для трудовых мигрантов) с полной видеофиксацией процедуры проведения экзамена. Фактически мера ужесточает устную сдачу русского языка, говорение на котором в большей степени способствует и необходимо для постепенной социальной и культурной адаптации в России», – пояснили в пресс-службе.
В ведомстве полагают, что эти меры сделают экзамен более прозрачным, в том числе для федерального государственного контроля. Они временные: будут действовать до 31 декабря, а экзамен положен иностранцам, приезжающим в РФ в порядке, не требующем получения визы.
В Минобрнауки пояснили: нововведения не вызовут массовой выдачи вида на жительство. Все будет по-прежнему – по общему порядку он может быть выдан иностранному гражданину, прожившему в РФ не менее года на основании разрешения на временное проживание.
Экзамен состоит из модуля «Русский язык», который включает письменную и устную части, а также модулей «История России» и «Основы законодательства РФ».
Ранее ведомство вынесло на обсуждение проект постановления правительства, который предлагает убрать из экзамена по русскому языку как иностранному истории России и основам законодательства РФ письменную часть. Это касается иностранцев, получающих вида на жительство или патент, а также разрешение на временное проживание и на работу. Предполагается, что меры будут в силе в период конфликта на Украине, а в качестве причины названы также санкции.