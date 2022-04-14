Кому в Петербурге снизят зарплаты. Я бы в няни не пошел

Последствия спецоперации и ответных санкций «высвободили» так много соискателей, что они потеряли возможность диктовать рынку свои условия. В некоторых отраслях тренды теперь задают работодатели.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Правила игры на рынке труда изменились. Если последние пару лет вакансий было больше, чем соискателей, то сейчас — наоборот. Это отразилось на предлагаемой зарплате: в сторону роста для одних и падения для других.

Лидеры и аутсайдеры

По данным HeadHunter, первое место в петербургском топе сфер, где средняя предлагаемая работодателями в вакансиях зарплата выросла больше всего за последний месяц, внезапно заняла категория «Консультирование». Там показатель вырос на 10%, до 76,8 тыс. рублей. Чаще всего здесь работодатели повышали зарплату сервисных инженеров и работников кол-центров. На втором месте, ожидаемо, «ИТ и телеком» (прирост на 6%, до 79 тыс. рублей). Особенно сильно бьются за системных администраторов и программистов.



«При этом в ИТ-сфере Петербурга, как и раньше, сосредоточено самое большое число вакансий с зарплатой от 350 000 рублей: более 700 новых вакансий за последний месяц», — отмечают hh.ru.

Чуть менее бурный рост (на 5%, до 61 тыс. рублей) у расположившегося на третьем месте рабочего персонала, среди которого охотнее зарплаты повышают монтажникам, слесарям и грузчикам. Четвертое и пятое место заняли сферы добычи сырья и, как ни странно на фоне «ухода» из России транснациональных компаний, производства. Эксперты зафиксировали по ним рост предложенной оплаты труда за месяц на 4%, в среднем до 72 тыс. рублей. Больше всех повезло инженерно-техническим работникам.

В антирейтинг по динамике предлагаемых зарплат в Петербурге попали сфера страхования (–3%), госслужба (–3%), административный персонал (–3%), сфера безопасности и охраны (–4%) и домашний персонал (–8%), среди которого личные водители, няни, гувернантки, уборщики и представители других профессий.

Сервис Superjob наблюдает за зарплатными предложениями в нескольких отраслях: IT, строительство, банковское дело, кадры и маркетинг, реклама, PR. Прирост по ним за месяц составил от 0,7% в рекламе до 1,6% в IT. За год изменения более ощутимые: в IT рост на 18,8%, что даже выше годовой инфляции, которая в марте достигла 16,7%.



Аналитики опираются на медианную зарплату. Это сумма, выше и ниже которой получает одинаковое количество людей в отрасли. В деньгах, например, речь идет о росте со 190 до 210 тыс. рублей в месяц для программиста Java, со 160 до 190 тыс. рублей для программиста PHP.

Несколько отличаются данные сервиса «Авито. Работа», вероятно, из-за другой выборки. Там среди «массовых» профессий, где работодатели наиболее заметно подняли зарплаты, называют категорию «банки и инвестиции» (+10% в марте по сравнению с февралем), сферы продаж (+8%), маркетинга, рекламы и PR (+5%). При этом на 8% уменьшились предложения в медицине, строительстве и автомобильном бизнесе.

Почему так?

«Последние несколько лет из-за демографического кризиса по всей стране активно развивался рынок соискателя. Однако сейчас ситуация изменилась — восстанавливается баланс спроса и предложения, в некоторых сферах формируется «эра работодателя». В соответствии с этим стали меняться и зарплатные предложения», — говорит Дмитрий Пучков, руководитель по развитию платформы «Авито. Работа». То есть если последние пару лет работодатель подстраивался под интересы соискателя, то сейчас он должен проявлять бóльшую инициативу. Соответственно, соискателей сейчас больше, чем вакансий. Но ситуация уже стабилизируется, отмечают в «Авито».

Многие люди, пользовавшиеся услугами нянь, уборщиц и другого домашнего персонала, приняли решение уехать из страны, другие решили экономить. По оценке совладелицы одного из петербургских узкоспециализированных кадровых агентств, без работы остались около 20% сотрудников, которые работали в семьях и домах. Эти люди отправились на рынок труда, но новые вакансии для них размещать не спешат. В строительстве работу усложняют все еще заградительные ставки по ипотеке, а в автобизнесе — поставленные на паузу заводы и импорт.

Интересно, что в Ленобласти картина отличается. Здесь, по данным hh.ru, несмотря на кризисное время, приросли зарплаты у маркетологов — на 21%, до 57 тыс. рублей. На 14% выросли зарплаты, обещанные медикам (до 51 тыс. рублей) и домашнему персоналу (до 46 тыс. рублей). На 11% поднялись показатели в вакансиях для госслужащих (до 53 тыс. рублей), на 7% — специалистов в сферах науки и образования (до 50 тыс. в среднем на руки).

«По Ленобласти в топ-5 сфер с наибольшим падением зарплаты вошли сфера закупок и тендеров (–8%), страхование (–9%), область сервисного обслуживания (–12%), банковские служащие (–13%). Больше всех в Ленобласти по уровню падения средних зарплат в вакансиях не повезло соискателям из области искусства и медиа (–14%), [уровень зарплат которых упал] до 39 400 рублей», — сообщают в HeadHunter.



Однако все равно цены в России растут быстрее, чем поднимаются зарплаты.

Самое интересное впереди

В петербургском комитете по труду и занятости «Фонтанке» сообщили, что не видят паники на рынке труда и роста безработицы. По данным на 13 апреля, в городе менее 17 тыс. официально зарегистрированных безработных, что меньше показателей середины февраля. Но понятно, что не все потерявшие работу люди сразу идут вставать на учет.

Количество ищущих работу петербуржцев действительно увеличилось. «Эти люди трудоустроены, но рассматривают возможность изменения статуса в ближайшее время и стараются найти новое место работы заранее», — пояснили в комитете. В марте спрос на рынке труда традиционно растет, но в этом году работодатели, наоборот, сокращают или замораживают наем. Наибольшее напряжение присутствует в логистике, продажах, общепите, среди среднего административного персонала и в финансовой сфере. Отклонение от обычных показателей марта составляет 5–10%, отмечают в Смольном.

Чиновники также обращают внимание, что «количество предполагаемых к высвобождению» в ближайшие месяцы ниже, чем в прошлом году, но серьезно выросло число сотрудников в простое. По данным на 13 апреля, это 15 963 работника на 73 предприятиях. За последнюю неполную неделю показатель снизился на 1,2% после роста почти на 30%.



«Массовых обращений в связи с нарушением трудовых прав работников или невыплатами зарплат мы тоже не фиксируем. Собираемость НДФЛ растет», — сообщили в комитете.

Однако информированные источники «Фонтанки» предполагают, что вглядываться в статистику, ожидая снижения налоговых поступлений, пока рано. Последствия отразятся в цифрах сбора НДФЛ не ранее июня.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

