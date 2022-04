Кому в Петербурге снизят зарплаты. Я бы в няни не пошел

«При этом в ИТ-сфере Петербурга, как и раньше, сосредоточено самое большое число вакансий с зарплатой от 350 000 рублей: более 700 новых вакансий за последний месяц», — отмечают hh.ru.



Чуть менее бурный рост (на 5%, до 61 тыс. рублей) у расположившегося на третьем месте рабочего персонала, среди которого охотнее зарплаты повышают монтажникам, слесарям и грузчикам. Четвертое и пятое место заняли сферы добычи сырья и, как ни странно на фоне «ухода» из России транснациональных компаний, производства. Эксперты зафиксировали по ним рост предложенной оплаты труда за месяц на 4%, в среднем до 72 тыс. рублей. Больше всех повезло инженерно-техническим работникам.



В антирейтинг по динамике предлагаемых зарплат в Петербурге попали сфера страхования (–3%), госслужба (–3%), административный персонал (–3%), сфера безопасности и охраны (–4%) и домашний персонал (–8%), среди которого личные водители, няни, гувернантки, уборщики и представители других профессий.



Сервис Superjob наблюдает за зарплатными предложениями в нескольких отраслях: IT, строительство, банковское дело, кадры и маркетинг, реклама, PR. Прирост по ним за месяц составил от 0,7% в рекламе до 1,6% в IT. За год изменения более ощутимые: в IT рост на 18,8%, что даже выше годовой инфляции, которая в марте достигла 16,7%.