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    Число работников в простое в Петербурге за неделю выросло почти на 30%

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    По данным на 8 апреля, в режиме простоя в Петербурге находится 16 262 сотрудника на 67 предприятиях. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по труду и занятости.

    Для сравнения, неделю назад в городе на Неве режим занятости сменили 12 694 человека на 57 предприятиях. Таким образом, количество работников в простое увеличилось на 28%.

    «Добавка» произошла в основном за счет предприятий из сферы логистики и торговли, отметили в комитете.

    Ранее сообщалось, что на этой неделе прекратил работу гипермаркет «Декатлон» в ТРК «Питерлэнд». Ретейлер планирует закрыть и другие магазины.

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    Комментарии (6)

    Resident_Ev1l
    Интересно, через какое время работники в простое перестанут з.п получать... А эти 12 694 кушать хотят и их семьи.
    Профессор Тарантога
    И это только начало.....
    tochilshik
    все по плану.своих не бросаем?146 млн.уже давно брошены.
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