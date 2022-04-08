Число работников в простое в Петербурге за неделю выросло почти на 30%

По данным на 8 апреля, в режиме простоя в Петербурге находится 16 262 сотрудника на 67 предприятиях. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по труду и занятости.



Для сравнения, неделю назад в городе на Неве режим занятости сменили 12 694 человека на 57 предприятиях. Таким образом, количество работников в простое увеличилось на 28%.



«Добавка» произошла в основном за счет предприятий из сферы логистики и торговли, отметили в комитете.



Ранее сообщалось, что на этой неделе прекратил работу гипермаркет «Декатлон» в ТРК «Питерлэнд». Ретейлер планирует закрыть и другие магазины.

