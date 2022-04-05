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    Decathlon объявил о приостановке работы магазина в «Питерлэнде»

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    Decathlon временно приостановит работу магазина в ТРК «Питерлэнд», сообщает 5 апреля пресс-служба компании. Причиной послужили «внешние условия, не позволяющие обеспечивать поставки товаров».

    «С 6 апреля невозможно приобрести товары будет в магазине «Decathlon Питерлэнд» по адресу: Приморский пр., 72», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе компании. Остальные магазины в Петербурге и онлайн-магазин Decathlon.ru сейчас работают в штатном режиме. Об их приостановке компания сообщит дополнительно.

    Сотрудники Decathlon в России продолжат получать заработную плату, сейчас в компании трудятся 2 500 человек. В течение какого времени Decathlon будет продолжать их поддерживать и уменьшится ли сумма выплат в связи с простоем, в компании не сообщили.

    Decathlon — французская компания, которая специализируется на разработке, производстве и торговле спорттоварами. В ее ассортименте — инвентарь для более чем 70 видов спорта.

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    Комментарии (4)

    мухомор
    У Питерлэнда был пункт выдачи и прокат. Товары в открытой продаже там были, но едва ли 0,05% от общего ассортимента магазинов сети.
    Но в любом случае это только первый и самый простой для закрытия магазин. Остальные, как уже объявили, будут закрываться. Видимо оп исчерпанию остатков или ещё как-то.
    266097065
    Назвать магазином вагончик возле Питерлэнда - это сильно!
    Гриб
    Жду комментариев от диванных , что Спортмастер заменит
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