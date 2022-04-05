Decathlon объявил о приостановке работы магазина в «Питерлэнде»

Decathlon временно приостановит работу магазина в ТРК «Питерлэнд», сообщает 5 апреля пресс-служба компании. Причиной послужили «внешние условия, не позволяющие обеспечивать поставки товаров».



«С 6 апреля невозможно приобрести товары будет в магазине «Decathlon Питерлэнд» по адресу: Приморский пр., 72», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе компании. Остальные магазины в Петербурге и онлайн-магазин Decathlon.ru сейчас работают в штатном режиме. Об их приостановке компания сообщит дополнительно.



Сотрудники Decathlon в России продолжат получать заработную плату, сейчас в компании трудятся 2 500 человек. В течение какого времени Decathlon будет продолжать их поддерживать и уменьшится ли сумма выплат в связи с простоем, в компании не сообщили.

